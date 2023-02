Jak jste viděl zápas?

Začátek zápasu nám moc nevyšel, Sigma byla prvních dvacet minut lepší. My jsme byli hrozně stažení směrem dolů, hodně hráčů bylo na naší polovině. V momentě, kdy jsme získali balony, tak jsme buď o ně přišli nebo jsme ve středním či útočném pásmu neměli dostatečný tlak na soupeře. Situace se opakovaly, proto jsme nemohli Sigmu ohrozit a ani akci rozvinout. Hosté měli balon víc na svých kopačkách, ale moc šancí si nevypracovali. Postupem času jsme se z toho vymanili a od začátku druhé půle se náš výkon zlepšoval, ale bez střely na branku se nedá vyhrát. Chyběl nám tlak do brány, finální fáze nebyla dobrá. Co je nám platné, že se tam Dan Holzer ze strany třikrát výborně dostane, když potom ani jednou netrefí volného hráče na zadní tyči. To jsou příčiny, proč zápas skončil bez branek.

Čím to je, že se vám proti Sigmě tak daří? Berete zápasy s Hanáky prestižně?

S Olomoucí je to vždycky těžké, protože se hodně známe. S Jirkou (Saňák) i Vaškem (Jílek) jsem dříve spolupracoval, i proto jsou zápasy složité a vyrovnané. S Jirkou jsem i v kontaktu, ale ne před naším zápasem. Nijak se nehecujeme, hledíme si svých týmů a věnujeme se své práci. Je to provázané taktikou, držením prostorů. Každý detail je strašně vidět. I ty styly jsou si podobné, proto utkání takto končí a nikdo z nás neměl navrch.

Co říkáte na počasí?

Klukům jsem říkal, že když máme bílé dresy, mohl by nám sníh pomoct, protože bychom nemuseli být vidět. (úsměv) To bylo jediné, co se mi mihlo hlavou. A taky jsem věděl, že musíme vytáhnout jiný balon, protože bílý nebyl vidět, což si o přestávce stalo. Naštěstí se počasí umoudřilo, protože hrát v tom sněžení nebylo příjemné. Tyto terény fotbalu nepřidají. Bohužel trávníky budou čím dál těžší. Je to složité, ale takto je to nastavené, takže se musíme přizpůsobit.

Souhlasíte, že jste se se sněhem srovnali lépe?

Podmínky i terén byly pro oba týmy stejné. Nemyslím si, že zrovna nám by sníh vyhovoval. Možná jsme se s tím vypořádali o něco lépe. Spíš to bylo díky zlepšenému výkonu ve druhém poločase, kdy jsme měli více ze hry. Soupeře jsme dobře dostupovali, získávali jsme balony. V závěru jsme měli i více sil.

Tomič? Měl dobrou formu. Je to oslabení týmu, míní obránce Slovácka Reinberk

Jak moc vám scházel rekordman Petržela?

Milan měl už při sobotním tréninku nějaké zdravotní problémy. Nevěděli jsme, zda vydrží pět, deset nebo patnáct minut, takže jsme ho raději pošetřili. Nechtěli jsme riskovat, aby se zdravotní stav ještě více zhoršil. To platí i u Filipa Vechety, který laboroval už po zápase s Českými Budějovicemi. Oba jsou zranění.

Jak se vím zamlouval výkon střídajícího Kima, který hru stejně jako před týdnem oživil?

I proto jsme ho měli připraveného a zkraje druhé půle jsme jej tam dali. Je důležité, že díky němu šla naše hra zase nahoru. Škoda, že ani on se nedostal do koncovky a nevytvořil šanci, jakou bychom chtěli. Klíčové byly tři finální přihrávky Dana Holzera. Dvakrát to kopl za branku, přitom tam byl pokaždé volný Mihálik.

Plánujete jej brzy zařadit do základní sestavy?

Bude záležet na soupeři a podle způsobu hry. Taky na tom, koho máme na lavičce. Může se stát, že v dalším zápase bude hrát od začátku, ale nechci předbíhat. Záležet bude na mužstvu. Za mě má pořád čas. Postupné nasazování je pro něj ideální.

Už je jasná situace kolem brankáře Nguyena? Dochytá sezonu ve Slovácku?

Vím, že se píše o nějakých osmnácti milionech a podobných věcech, já se tomu musím jenom smát. Na klub nikdy taková nabídka nepřišla. Je to hrozně úsměvné. Jelikož máme zraněného Fryštáka, kterého čeká magnetická rezonance, nemůžeme si dovolit takového gólmana pustit někam pryč. Všechno to bylo udělané strašně narychlo. Situace je taková, že do třináctého února se může stát cokoliv, ale já s Filipem počítám.