Strůjce největšího úspěchu klubu z Uherského Hradiště si po derby plácal s fanoušky, některé z nich objal. Věrné fanynce Růženě Paškové dokonce věnoval kšiltovku. Ani mu nevadilo, když skončil na zemi nebo že jej hráči pokropili vychlazeným šampaňským.

„Všechno to najednou ze mě spadlo. Člověk si ty věci uvědomí, až když vidí ty lidi v ochozech, jak jsou rádi, nadšeně skandují,“ vyznával se.

„Člověk si ten úspěch ještě tolik neuvědomuje, stejně si tyto nádherné chvíle musí užít, vychutnat. I když právě toto moc neumím, ale tím, že to ze mě spadlo, jsem se dostal do velkých emocí,“ přiznává.

Pardubický rodák dobře ví, že sláva ve sportu je pomíjivá, za pár měsíců může být všechno jinak. „V trenérské profesi je to složité, kolikrát se to velmi rychle otočí,“ uvědomuje si.

I proto si nenechal sobotní oslavy ničím zkazit. „Je to neuvěřitelný pocit. Právě pro toto, aby fanoušci nebo i my a všichni lidé z klubu, kteří do toho dávají maximum, měli z fotbalu radost. Za tu sezonu, co jsme mohli prožít a kterou si teď vychutnáváme, všem patří velký dík,“ pronesl Svědík.

V euforii byl také záložník Lukáš Sadílek. Také jméno jméno kotel fanoušků po zápase vyvolával.

Zatímco křídelník Jan Navrátil, jenž stejně jako zbytek týmu hrdě navlékl speciální triko „Spolu do pohárů“ na ploše popíjel plzeňskou dvanáctku z plechu, středopolař Slovácka se ze svých pocitů zpovídal novinářům, mezi které při cestě na trávník zabloudil i nadšený majitel klubu Zdeněk Zemek.

„Je to paráda. Já si myslím, že tento úspěch doceníme až postupem času,. Je to naprosto neuvěřitelné,“ líčil Sadílek.

Podobné chvíle ve své kariéře nikdy nezažil. I proto si letošního úspěšného tažení nesmírně váží.

„Je to naprosto fantastické, úžasné. Jsem pyšný na každého člověka, na všechny v týmu. Jsem opravdu moc šťastný,“ zářil. „Nevím, jestli se tohle bude někdy opakovat, doufám, že jo, ale nikdy jsme to tady nezažili. Postupem času to doceníme ještě víc,“ je přesvědčený.

„Klub se za poslední tři roky posunul obrovským krokem vpřed. Jsme rádi, že najednou hrajeme v lize hodně velkou roli a můžeme se měřit s týmy na čele tabulky a dokážeme je i potrápit,“ dodal Sadílek.

A hned spěchal za parťáky, sobotní večírek se v Uherském Hradiště pořádně protáhne. Finále Ligy mistrů nikdo ve Slovácku sledovat nebude.