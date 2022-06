„Poslední sezona byla velmi podařená jak pro klub, tak i pro mě. Věřím, že na to můžeme navázat i v nadcházejícím ročníku, kdy se pokusíme probojovat do pohárové Evropy,“ říká na klubovém webu Jan Kalabiška.

Bohatou kariéru si protáhne také kapitán Michal Kadlec. „Zdravotně se cítím dobře a byla by určitě škoda končit, když jsme dosáhli takového úspěchu a probojovali se do pohárové Evropy. Po zisku poháru pro Slovácko je to další meta, kterou bych chtěl zdolat a probojovat se do základní skupiny některé z evropských soutěží,“ prohlásil bývalý reprezentant.

Petržela má za sebou neoblíbené testy: Začátky přípravy nejsou vůbec příjemné

„Když už se tady sešla taková parta a vybojovali jsme pro Slovácko historicky první trofej, tak u té pohárové Evropy nemůžu chybět. Jsem rád, že jsme se domluvili a můžu pokračovat tam, kde jsem s fotbalem na nejvyšší úrovni začínal,“ dodává Milan Petržela.