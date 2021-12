Pokud se bude opakovat scénář z korupční aféry z roku 2004, jejímž symbolem se stal manažer Viktorie Žižkov Ivan Horník, a další části odposlechů hovorů Romana Berbra budou zveřejněny, mají se čeští sportovní fanoušci před Vánocemi rozhodně na co těšit. A vyloučit se v nadsázce rozhodně nedá ani pokračování divadelní hry „Ivánku kamaráde, můžeš mluvit?“

Fotbalová Opava je po sestupu z ligy mimo hlavní dění, to se ale teď mění. Důvod? Únik policejních odposlechů, ve kterých figuruje právě Berbr. Ten měl na žádost svého kamaráda, akcionáře opavského klubu Miroslava Ozaniaka před dvěma lety dělat vše pro to, aby „vyštípal“ Petra Machovského z nové pozice šéfa SFC Opava. To se nakonec povedlo.

„Chtěl bych být u tebe vyslyšen,“ vyzývá Ozaniak v jednom ze zachycených hovorů z května 2019, které zveřejnil server aktualne.cz, právě Berbra. Toho Machovský společně s Ozaniakem opakovaně veřejně kritizoval a odmítal zákulisní praktiky týkající se mimo jiné ovlivňování rozhodčích.

Ozaniak, který vlastní v rámci klubu jednu akcii (podíl 0,4 procenta), měl dojít v boji s Machovským tak daleko, že se rozhodl nárazově poškodit s pomocí Berbra samotnou Opavu. „Slezsko je úhlavní nepřítel, úhlavní, jo? Úhlavní. Striktně podle pravidel, jo? Čau,“ volal Berbr rozhodčímu Rejžkovi, který se chystal na utkání Opavy se Zlínem. To se hrálo 17. srpna 2019. Výsledek? 0:3 a červená karta pro Zavadila.

„V Opavě se to mele. Zavadil vynadal Machovskému, ať jde do pr*ele. A ať ne*urví fotbal. Teď už to vyvrcholilo tak, že si ho pozvali do kabiny a tam ho zpr*ali,“ volá 18. září 2019 neidentifikovaný muž Berbrovi. „Machovský je proti nám,“ přitaká Berbr.

Ozaniak, který se k náklonnosti k Berbrovi nikdy netajil, pak měl podle serveru aktualne.cz žádat svého kamaráda o to, aby v domácím zápase s pražskou Slavií paradoxně Opavu poškodil. Důvodem měla být vyhrocená situace uvnitř klubu.

V době, kdy došlo na zmíněným hovorům, bylo v nejvyšší soutěži odehráno devět kol. Opava první dva zápasy vyhrála, ve zbylých sedmi už ale pouze jednou remizovala a se sedmi body se krčila na posledním místě tabulky.

Ozaniak dokonce v odposleších tvrdil, že dokázal zařídit téma choreografie ostravských ultras. „Baník dá jako transparent: My jsme měli Šafarčíka, vy teď máte Drastíka. Já jsem to Baníku zaplatil, já. Všechno to platím já. Ku*va, ty vo*e, no to je pr*el,“ svěřuje se Ozaniak v hovoru Berbrovi.

Ultras Baníku se proti tvrzení Ozaniaka na svém oficiálním facebookovém profilu chachari.cz ohradili.

Petr Šafarčík dříve vlastnil Baník Ostrava, Andreas Drastík je bývalý prvoligový sudí, jenž od ledna 2019 zastával v SFC Opava funkci místopředsedy dozorčí rady.

Ozaniak následně zmiňuje, že hlavní protest proti novému klubovému vedení přijde v domácím zápase se Slavií. „Necháme je vydusit. Co s tou Slavií tady budou dělat ještě… Takže budeme vidět,“ vykládá.

Opava uhrála se Slavií před téměř pěti tisíci diváky bod po remíze 1:1, přestože musela hrát od 13. minuty bez vyloučeného stopera Svozila.

A protesty během zápasu? Nedali se přehlédnout ani přeslechnout. Opavští fanoušci dokonce opustili tribuny a vyvěsili transparent: Drastík, Glončák, Machovský – nežádoucí. Glončák, třetí do party, byl tehdejší předseda představenstva klubu.

Jak vše dopadlo? Drastík rezignoval na svou funkci v srpnu 2019, nedlouho poté ho následovali i Machovský s Glončákem. Dočasnou funkci ředitele zaujal Vladimír Schreier, kterého následně nahradil Jaroslav Rovňan. Ten měl a nadále má dobrý vztah s Ozaniakem.

Opava se nakonec zachránila, rok nato už ale ligovou příslušnost neudržela a nyní bojuje o návrat mezi elitu. To už ale místo Rovňana vede klub Zdeněk Viktorin.

K celé věci se pro Deník vyjádřil sám Miroslav Ozaniak. „O žádných odposleších nevím. Nikdo mě nekontaktoval. Proti klubu jsem nebyl, jen proti lidem, co tam byli. V té době jsem ani na fotbal nechodil,“ řekl ve středu Miroslav Ozaniak.

OSLOVOVALI SE "BRÁCHO". CO O VZTAHU BERBR-OZANIAK NEVÍTE?

Ve fotbalovém prostředí se o jejich přátelství vyprávějí legendy. Dva bývalé rozhodčí Miroslava Ozaniaka a Romana Berbra pojí desítky let pevné přátelství. I proto si společně říkají „brácho“.

„Spojil nás fotbal. Začínali jsme spolu pískat a chodili po takzvaných třídách, kdy jste museli zvládnout druhou a třetí třídu. Sedli jsme se jak povahově, tak lidsky. Máme za sebou spoustu dobře odřízených zápasů a vždycky jsme během společných zápasů bydleli spolu i na pokojích,“ uvedl v exkluzivním rozhovoru (říjen 2020) pro Deník Miroslav Ozaniak, který na společně odřízené zápasy rád vzpomínal. „Tehdy jsme se střídali dokola na pozici hlavního a lajnového. Jeden týden jsem ho měl na lajně já, druhý týden on mě. Tak to na začátku našich rozhodcovských kariér fungovalo,“ poznamenal Ozaniak.

Za své přátelství a náklonost k Romanu Berbrovi se nikdy nestyděl a v médiích bývalého místopředsedu FAČR bránil doslova do „do roztrhání těla.“ „Je to asi závist některých, že Roman Berbr je můj kamarád. Nemáme spolu dvojdomek. Pro mě je Roman člověk, který chce pomoci fotbalu. Mě někdo nazval černokněžníkem. K tomu řeknu ještě jeden postřeh. Řada fotbalových funkcionářů se vyloupla z rozhodčích, a to z jednoho prostého důvodu. Rozhodčí pro svou činnost musí znát všechny fotbalové řády, počínaje disciplinárním, konče soutěžním. To, co potřebuje funkcionář ke svému životu, rozhodčí zná jak otčenáš,“ vysvětloval v říjnu 2020 Deníku své postoje Miroslav Ozaniak.

Sám se za Berbrova obhájce ale nepovažoval. „Obhajuji toho, kdo fotbalu rozumí a kdo chce pro fotbal dobro. Dokáže se bavit s každým, ale je řada lidí, kteří mu nedokáží oponovat,“ dodal Ozaniak.