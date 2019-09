Po šestnácti minutách hry si zaknihoval nahrávku na vedoucí branku Antonína Vaníčka. Jeho přihrávka na úvodní gól byla, ale mírně řečeno hodně kostrbatá.

„Přiznám se, že jsem chtěl vystřelit, ale Tonda stál dobře, balon se k němu odrazil a dali jsme první branku – to bylo pro nás hodně důležité. V dalších minutách jsme se chytili, drželi jsme balon, ale hráli jsme pořád do plných. Těžko se proti nim hrálo,“ hodnotil duel do kamery České televize forvard Slovácka.

Hlavně v prvním poločase to šlo přes litevskou obranu velmi těžce. Hosté byli dokonce lepší ve střelách na bránu a v počtu rohových kopů. Bylo to nervozitou nebo nesehraností českého týmu?

„Byl to první kvalifikační zápas, byli jsme papírový favorit. Bylo to opravdu složité utkání, možná tam lehká nervozita byla, ale zvládli jsme to,“ oddechl si Ondřej Šašinka.

Český výběr potvrdil svoje vedení v 68. minutě, po faulu na Šašinku se kopala penalta. Míč si vzal sám faulovaný hráč a s jistotou proměnil.

„Byl jsem rozhodnutý, o penaltě jsem nepochyboval. Jsem útočník a jsem od toho, abych dával góly. Jsem rád, že jsem to proměnil," řekl na závěr urostlý útočník, který dal za reprezentační jednadvacítku šestý gól v pátém zápase.