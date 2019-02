Nebyl to žádný spektákl, fotbalová hitparáda. Ale spíš taktická bitva a velký boj. Vítězem derby se stali fotbalisté Slovácka, kteří rivala ze Zlína udolali po více než dvanácti letech.

Vyrovnaný, ale nepříliš záživný duel 20. kola FORTUNA:LIGY rozhodl kuriózní gól, který si ve 47. minutě v souboji s hostujícím útočníkem Jaroslavem Divišem dal domácí brankář Stanislav Dostál.

Celek z Uherského Hradiště pokořil rivala 1:0 a minimálně do dalšího odvetného zápasu se stal vládcem kraje.

„Jsem nesmírně rád, že jsme zlomili prokletí derby a v prvním jarním kole vyhráli,“ radoval se kouč Slovácka Martin Svědík.

Aktuálně desátý tým FORTUNA:LIGY pod respektovaným čtyřiačtyřicetiletým odborníkem získal dvanáct z patnácti možných bodů a v tabulce se dere nahoru.

Triumfu nad nejbližším ligovým sousedem si borci z Uherského Hradiště náležitě užívali.

„Je hodně důležité, že jsme derby zvládli. Udělali jsme super první krok do jarní části sezony, která bude velmi těžká,“ prohlásil hostující trenér.

I když souboj se Zlínem nebral tak vyhroceně jako oddaní fanoušci, sledovaný zápas si nakonec náramně užil.

„Bylo to moje první derby, hlavně díky fanouškům se mi to líbilo. Vítězství je hlavně pro ně,“ říká.

První poločas ale z hostující strany nebyl až tolik povedený.

„Do utkání jsme nevstoupili podle představ. V úvodu jsme byli hodně opatrní a nervózní. Až postupem času jsme se dostali trošku do hry,“ připomíná Svědík, který vyzdvihl výkon zkušených obránců Hofmanna a Kadlece.

„V kádru máme čtyři dobré stopery, což se potvrdilo. Doufám, že si výkonnost udrží a jejich výkony budou ještě gradovat,“ přeje si.

Kubala? U mě si to každý musí zasloužit

Ve hře Slovácka na Letné převládala hlavně organizovaná defenziva, bojovnost a vůle po vítězství.

„Obranná fáze byla daleko lepší než útočná. Možná i proto, že jsme v sestavě neměli klasického útočníka,“ uvedl Svědík.

Nemocný Zajíc zůstal doma pod peřinou s antibiotiky, Kubala nebyl vůbec nominovaný k zápasu.

„Filipovi se nepovedla příprava, a proto se nedostal do šestnáctky,“ vysvětluje Svědík.

Mladého forvarda ale neodepisuje. „U mě si to každý musí zasloužit,“ prohlásil kouč Slovácka.

Na hrotu hostujícího útoku tak nastoupil křídelník Diviš. Navrátilce z Mladé Boleslavi vpředu podporovali Navrátil s Kalabiškou. „Měli jsme to pokryté,“ pochvaloval si Svědík.

Diviš se přimotal také ke klíčovému momentu sobotního zápasu. Po zblokovaném centru Kalabišky stál před zlínským gólmanem, který si balon nešťastně hodil do sítě.

„Moc jsme to neviděl. Diviš ho dal, ale ani nevím, jakým způsobem,“ usmíval se Svědík.

Štěstí přeje připraveným

Sám se kuriózní brance, která rozhodla derby, nedivil. „První jarní kola takové góly přinášejí. Štěstí prostě přeje připraveným a my jsme byli,“ tvrdí.

Jelikož těžký terén ztěžoval oběma týmům kombinaci a k vidění byly spíše dlouhé nákopy za obranu, celek z Uherského Hradiště hubený náskok nepustil a těsný výsledek udržel.

„Teď bude důležité, abychom výhru potvrdili doma s Karvinou,“ říká Svědík.

Slovácko se na soupeře ze severu Moravy začne připravovat až do úterý. Náročný kouč dal totiž svěřencům po sladkém triumfu ve Zlíně dva dny volna.

„Je to velká odměna. Chci, aby se kluci věnovali rodinám. V pondělí ale budou trénovat individuálně, dostali totiž hodinky,“ usmívá se Svědík.

Pivarník: Rozhodla situace, která nebyla ani šance

Zatímco Slovácko slavilo triumf nad rivalem po dlouhých dvanácti a půl letech, zlínskému trenérovi Romanu Pivarníkovi premiéra na lavičce Fastavu pořádně zhořkla.

Ševci v součtu s podzimem prohráli v lize počtvrté za sebou, první jarní ztráta Jiráčka a spol. pořádně bolela.

„Bohužel jsme fanoušky nepotěšili. Byl to remízový zápas, který jsme bohužel prohráli,“ smutnil nový zlínský trenér Roman Pivarník.

K výkonu mužstva měl oprávněné výhrady.

„Byl to hodně bojovný zápas s minimem šancí a hlavně špatným výsledkem pro nás. Rozhodla situace, která nebyla ani šance,“ štvalo zkušeného kouče.

Ševci přitom vstoupili do zápasu slušně. Z územní převahy ale nedokázali nic pořádného vytěžit.

„Snažili jsme se kombinovat, soupeř byl ale pozorný. Nedokázali jsme řešit finální fázi. Hned sedm situací skončilo nepřesnou přihrávkou. V šestnáctce soupeře nám chyběla kvalita, klid, rutina, překvapivý moment,“ ví Pivarník.

Problémy jsme měli i se stojatým balonem

Zlínští fotbalisté si derby ještě více zkomplikovali ve druhém poločase. Hned po změně stran chyboval brankář Dostál a Slovácko se rázem dostalo do šťastnějšího vedení.

„Dostali jsme gól z jednoduché situace, ale Dostálovi jsem nic neříkal. Není to pro něj ani pro nás lehká situace. Kdyby chytil čtyři šance a pak udělal chybu, bylo by to něco jiného, ale on neměl skoro žádné zákroky," uvedl Pivarník.

Bývalý kouč Plzně, Brna nebo Bohemians 1905 zatím neví, zda v příštím zápase v Příbrami postaví mezi tři tyče Slováka Rakovana.

„Nechci předbíhat a něco říkat v emocích. Každý udělá chybu a není možní hned někoho odepisovat. To se prostě stává,“ říká Pivarník.

I když se ševci snažili ve zbytku utkání o vyrovnání, kromě tutovky střídajícího Železníka si pořádnou příležitost nevypracovali. Zlínu se nedařili centry ani standardní situace.

„Bylo to špatné,“ přiznává Bílkův nástupce.

Na pilování a nácvik neměli Zlínští v zimní přestávce mnoho času. „Problémy jsme měli i se stojatým balonem,“ všiml si.