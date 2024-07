„Když přijde dobrá nabídka, budeme se jí zabývat,“ tvrdí ředitel 1. FC Slovácko Petr Pojezný.

O Jurošku projevila zájem Plzeň, rodáka z Prostřední Bečvy lákal i Baník Ostrava, kde působil v mládeži.

Slovácko ale aktuálně žádnou nabídku na stole nemá, s hráčem pro podzimní část počítá. „Určité období jsme prováhali, teď to vypadá spíše na zimu. Když se to ale zblázní, stát se to může stát kdykoliv,“ pronesl s úsměvem.

Pojezný nechce Juroškovi bránit ve štěstí, jen tak někam ho ale pustit nemíní.

„Pavel je hráč jako každý jiný. Pokud to pro nás bude mít význam, tak to uděláme, když ne, tak jeho přestup nebudeme ani projednávat na představenstvu. Tyto věci musí do sebe zapadat,“ opakuje Pojezný.

| Video: Youtube

Celek z Uherského Hradiště dobře ví, že podobného fotbalistu jen těžko vychová nebo koupí. I proto chce Jurošku v klubu udržet.

Třiadvacetiletý křídelník může týmu pomoct, navíc díky brankám a asistencím jeho cena ještě vzroste.

Problém je, že na startu sezony si odpykává třízápasový trest, mužstvu z Uherského Hradiště bude chybět nejen v úvodním šlágru s pražskou Slavií i o týden později v Mladé Boleslavi a pak i doma s pražskými Bohemians 1905.

„Je to hlavně pro Pavla velký problém a hendikep. Byla to hloupost. Ublížil sobě i týmu. Kvůli zbytečnosti se odřízl i v přípravě. Házeli jsme ho tam, kde bylo potřeba. Museli jsme upřednostnit jiné hráče, kteří budou v úvodu sezony hrát,“ vysvětluje nový kouč Slovácka Roman West.

Juroška nastoupil ve středu za béčko, při utkání se Stráním se blýskl hattrickem, podílel se i na dalších dvou brankách domácí juniorky.

„Chceme, aby měl herní praxi, potřebnou minutáž,“ poznamenal West.

V posledních dnech se v Uherském Hradišti mluví také o odchodu útočníka Filipa Vechety do pražské Slavie. Jednadvacetiletý forvard je i přes rozpačité jaro stále žádaným zbožím, sezonu ale jistě začne ve Slovácku.

Šestý tým minulé sezony trápí hlavně pozice stopera. Kapitán Michal Kadlec totiž ukončil kariéru a defenzivní univerzál Vlastimil Daníček je zraněný.

Kouč West tak moc možností jak poskládat středovou dvojici nemá. Stoprocentně připravený není ani Filip Souček, připravený je tak jenom urostlý Slovák Filip Blaško a Tomáš Břečka, který ale hrál ve středu rovněž za béčko.

„Pozice stopera je pro nás stěžejní,“ uvědomuje si Pojezný. „Po konci Michala Kadlece věřím klukům, co jsou tady. Hráčů máme dost, bohužel tam jsou komplikace v podobě zdravotního stavu.“ posteskl si.

Dalšího stopera ale Slovácko aktuálně neshání, byť k mání je třeba olomoucký Vít Beneš. Se zkušeným zadákem v Sigmě nepočítají, v minulosti o něj uherskohradišťký celek usiloval.

„Zatím jsme to nevyhodnotili tak, že bychom to nyní měli řešit. Přestupní období končí až 10. září. Pokud budou hráči delší dobu mimo, je dost možné, že se k této otázce vrátíme,“ dodal ředitel moravského klubu.