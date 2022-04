Trenér Slovácka Martin Svědík však spokojený rozhodně není. „Mně se náš výkon nelíbil. Hlavně v prvním poločase jsme byli málo odvážní. Někteří hráči nechtěli hrát. Buď měli přílišný respekt k soupeři nebo si to přišli jenom odehrát. Nevím, jak to mám pojmenovat, ale od svého týmu takový výkon nechci,“ zlobil se.

Celek z Uherského Hradiště nezachytil na západě Čech hlavně nástup do utkání, od 6. minuty prohrával. „Začátek byl katastrofální. V úvodu jsme byli nekoncentrovaní, pasivní. Z toho pramenil faul a gól opět ze standardní situace,“ láteřil Svědík.

Obránce Reinberk o zahozené tutovce: Kdyby to šlo po zemi, asi by to byl gól