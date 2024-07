„Je to samozřejmě lepší, než kdybychom v přípravě vůbec nevyhráli. Na druhou stranu, stejně se to nakonec láme až v lize, ale měli bychom se odrazit od našeho výkonu v první půlce. Byl slušný,“ míní Roman West.

Mohla by se základní sestava z prvního poločasu blížit základní jedenáctce proti Slavii?

Tak nějak jsme to v týdnu ladili v tom smyslu, že někdo nastoupil ve středu a někdo v sobotu. Hráči, kteří nastoupili proti Viktorce Žižkov, ukázali nějaký potenciál. Výkon tam byl slušný, bylo tam několik zajímavých situací, můžeme se od toho odrážet. Jestli tam bude ještě nějaká změna, tak to uvidíme, máme ještě týden.

Jak moc je pro vás výhra v generálce důležitá?

Je to samozřejmě lepší, než kdybychom v přípravě vůbec nevyhráli. Na druhou stranu, stejně se to to nakonec láme v lize, tam se získává to sebevědomí. V přípravě máme dvě porážky, dvě remízy a jednu výhru. Kolikrát to bylo herně upracované, kostrbaté. Proti Žižkovu byl první poločas slušný, od toho bychom se měli odrazit a připravit na Slavii.

Jaký je váš komentář k zápasu?

Vstoupili jsme do utkání tak nějak průměrně. Sice jsme dali první branku, ale vzápětí soupeř vyrovnal, což nás mrzí. Pak následovala nejlepší pasáž, zhruba od patnácté minuty. Dali jsme tři góly, měli několik dalších šancí, které se mohli dohrát. Vypadalo to dobře i do defenzívy.

Ve druhém poločase se hra trochu zadrhla. Souhlasíte?

Po střídání ve druhé půlce musím říct, že naše hra trošku upadala. Dopředu jsme si toho moc nevytvořili a měli jsem hodně otevřenou obranu. Hečis (brankář Milan Heča) něco chytil. Je to škoda, druhou půlku jsme chtěli odehrát lépe.

Se čtyřmi góly jste spokojený?

Čtyři jsou fajn, ale mohlo jich být i víc, ty situace tam byly. Nejsme spokojení s tím, že jsme inkasovali a soupeř měl hodně gólových možností.

Patrik Blahút hrával víc zezadu. V generálce se posunul výš. Bude to jeho post i v lize?

Hráli jsme v rozestavení 4-2-3-1 s přechodem na 4-3-3. Chtěli jsme, aby tři hráči nahoře byli ostří. Protože, jak Carlos (Azevedo), tak Paťa (Blahút), jsou běhaví, rychlí a pracovití hráči. Od toho jsme se odráželi a testovali, jestli by to mohlo fungovat.

Vzadu by měla být základem sobotní čtyřka?

Může to tak být, ale je tam i jiná varianta.

Přišlo pět nových hráčů. Hostování Blahúta se změnilo v přestup. Je posílení mužstva podle vašich představ?

Někteří hráči se povedli okamžitě. Vypadají, že by mohli pomoci. Někteří jsou v takovém stavu, že potřebují dotrénovat a dohnat kondici ostatních, což bude trvat nějaký čas. Vsadili jsme v generálce na zdravé a silné hráče, bez ohledu na jména.

Schází zraněný kapitán Vlastimil Daníček. Jaké je jeho aktuální situace?

Proti Slavii určitě k dispozici nebude. Je to spíš otázka do dalších kol, když půjde všechno podle plánu.