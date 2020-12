„Dobře však hráli nejenom stopeři, ale i krajní beci. Obrana pracovala slušně. I když spolu hráli v takovémto složení po delší době, zvládli to s grácií, proti Plzni uhráli nulu,“ těší náročného kouče, který ale jednoznačnou výhru 4:0 nad marnou Viktorií nijak zvlášť nepřeceňoval.

„Už předtím jsme odehráli lepší zápasy,“ je přesvědčený šestačtyřicetiletý odborník.

Takže nesouhlasíte s názorem, že to byl nejlepší výkon pod vaším vedením?

To si nemyslím. Výkon byl dobrý, ale ať už v minulé nebo této sezoně jsme zahráli taky dobře.

Plzeň jste porazili potřetí za sebou. Vyhovuje vám styl Viktorie?

Takto bych to nestavěl. Ani Spartu jsme u nás nenechali hrát. Spoustu zápasů rozhodují detaily. Třeba v Brně jsme si utkání vyloženě prohráli sami, což je škoda, protože postavení v tabulce by zase bylo jiné. Na Plzeň jsme se dobře připravili, naše zbraně byly účinné. Poučili jsme se z utkání Plzně s Teplicemi. Kluci se zase přesvědčili, že moderní fotbal se dá hrát jedině takhle. Bylo tam výborné přepínání, získali jsme spoustu balonů.

Je pro vás záhadou, že se Slovácku daří spíše na silnější týmy?

Toto si nemyslím. Příbram i Opavu jsme přejeli. Vždycky to záleží na nás. My spíš máme problémy doma s Olomoucí, Jabloncem, abychom zápas přetavili na naši stranu. Rozhodují detaily, v posledních dvou zápasech jsme neměli ani jistotu v bráně. Proto jsme udělali změnu.

Proti Plzni výborně zahrál Petržela. Očekáváte od něj takový výkon každý zápas?

S Milanem rostou ostatní hráči. Tím, že je starší hráč, má u nich nějaký respekt. Jestliže Milan podá takovýto výkon, nahoru jde celý tým. Měl by tak hrát v každém utkání.

Potěšil vás Sadílek, který ke dvěma přihrávkám přidal i gól?

Já spíš řeknu konečně byl takový probuzený. Poslední dva zápasy byl z jeho strany útlum, dali jsme mu ještě šanci. Sáďa to splatil. Jeho výkon byl taky velmi dobrý.

Dobře ale hrálo celé mužstvo, že?

Od počátku utkání bylo vidět, že si mužstvo jde za vítězstvím. Kluci plnili to, co jsme si řekli. Věděli jsme, co by mělo na soupeře platit. Nějaké chyby tam byly, ale dobře jsme soupeře presovali, zavírali prostory, nenechali ho moc hrát. Pomohl nám vedoucí gól. Když jsme se dostali do protiútoku, byli jsme hodně přímočaří. Ať už to byl Petržela, Navrátil, Jurečka, Kohút to výborně doplňoval. Dobře hráli oba krajní beci. Celkově byl první poločas z naší strany hodně slušný.

Ale ve druhém poločase jste se na chvíli nechali zatlačit.

Nebyli jsme aktivní. Hráči Plzně se začali lépe pohybovat, kombinovat. Byla tam pasáž, ve které jsme museli opravdu výborně bránit. Přežili jsme i pár standardek. Po prostřídání a změnách přišel zase nádech, pomohlo nám i vyloučení. Už za stavu 2:0 jsme ale byli lepším mančaftem a vítězství jsme si nejenom pohlídali, ale ještě navýšili. Je to zasloužená výhra, pochvala pro celý tým.