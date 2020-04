Někdo přijel na kole, jako třeba Patrik Šimko, někdo autem. Jako odchovanec klubu Petr Reinberk. „Kolo nechci po víkendu hodně dlouho vidět. V sobotu jsme šlapali na Javořinu, nepříjemný kopec,“ svěřil se po první obnovené přípravě krajní bek Slovácka. Vrchol Bílých Karpat leží v nadmořské výšce 970 metrů.

Z Uherského Hradiště na kole až na Javořinu?

Přesně tak. Míša Kadlec dal do kupy partu kamarádů, myslím si, že nás bylo do deseti lidí a jelo se. Přes Sady, Podolí, směr Horní Němčí, za koupalištěm tím stoupákem pořád nahoru až na Javořinu. Byli zastávky, abychom si neodjeli, ale šlapali jsme všechno. Nepříjemný kopec, ale zvládli jsme ho.

Kolik jste najeli kilometrů?

Najeli jsme 83 kilometrů. Javořina jde vidět od mého baráku. Z Hradiště je to hezká výzva a parádní horská etapa. Bylo to super, ale cítím to ještě dneska. Chviličku jsme pobyli na vrcholu a jeli jsme dolů. Zpátky se jelo druhou stranou, přes Vápenky.

Pojďme k vaší obnovené přípravě. Na tréninku nesmíte přijít do kontaktu. Je taková příprava vůbec k něčemu dobrá?

Máme různá cvičení, stavěčky a podobné věci. Občas je tam kontakt s míčem. Příprava je k tomu uzpůsobená, někdy míváme podobné cvičení i v průběhu sezony, takže je to docela v pohodě.

Jak dlouho před prvním ligovým zápasem by měl být plnohodnotný trénink?

Měly bychom si víc vyzkoušet herní věci, měl by tam být i nějaký přátelák. Podle mě by se mělo normálně trénovat minimálně dva týdny. Je to doba, za kterou se můžete dostat do nějaké formy a doladit nějaké fotbalové věci na zápas.

Přípravný zápas je nutný?

Určitě, máme ho i v plánu. Jít do ostrého utkání bez nějaké zkoušky není úplně dobré.

Měl by se podle vás liga dohrát včetně nadstavby nebo jenom základní část?

Osobně jsem pro, aby se liga dohrála celá - určitě i s nadstavbou. Soutěž začala s tím, že bude i nadstavba, stejně jako v uplynulé sezoně. Byla by škoda, pokud by se to nedohrálo.

Už je téměř jisté, že pokud se bude soutěž dohrávat, tak to bude bez diváků. Jak se na to díváte?

Rozhodně to není příjemné. Zasáhne to všechny, ale musíme to akceptovat, nic jiného nám ani nezbývá.

Na druhou stranu jsou někteří hráči, kterým diváci svazují nohy. Bez diváků nemusí být tak nervózní, ale to není váš případ, že?

Určitě ne, už jsem nějaký ten zápas odehrál. Jsem pro to, aby byli lidi na stadionu, na Slovácku je to pro nás dvanáctý hráč. Fanoušci nás ženou, pro nás to bude oslabení.