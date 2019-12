„Takhle to neberu, můj výkon ať posoudí povolanější. Na druhou stranu musím říct, že se mi hrálo hodně uvolněně,“ přiznal Divíšek, který sváděl souboje hlavně s nepříjemným Kopicem.

„Je to hodně technický hráč, dělal nám problémy. Měl jsem tam s ním několik soubojů, ale hlavně jsem byl rád, že nenastoupil Kayamba. Proti němu se mi hraje ještě hůř," povídá krajní bek osmého týmu tabulky.

Ještě o poznání ostřejší souboje sváděl Krmenčík a domácí Kadlec. Plzeňský forvard často používal ve vzájemných soubojích ruce. „K tomu ještě Kácu (Michala Kadlece) provokoval. Přišlo mi to od něj hodně nefér. Nevím, proč to dělal a co si o sobě Krmenčík vůbec myslí? Kadlec má toho fotbalově daleko víc za sebou,“ okomentoval vzájemné souboje dvou zkušených hráčů Divíšek.

K podzimní derniéře zajíždí Slovácko na hřiště poslední Příbrami. U Litavky Josef Divíšek v základní sestavě nebude.

„Proti Plzni jsem měl tři karty, pak jsem udělal faul na Kopice, to ještě nebyla žlutá. Chtěl jsem rychle rozehrát, postavil jsem se k míči a dostal kartu za zdržování. Okamžitě mi bylo jasné, že to byl můj poslední letošní zápas,“ dobře věděl devětadvacetiletý obránce, který ale jedním dechem dodal. „Do Příbrami jedu kluky povzbudit.“

Právě v Příbrami strávil Josef Divíšek téměř sedm sezon. Po sestupu středočeského klubu do druhé ligy odešel v červnu 2017 do Uherského Hradiště. O víkendu jeho bývalý tým prohrál na hřišti nováčka z Českých Budějovic.

„Pozorně jsem to utkání sledoval. V základní sestavě jsem našel jediného hráče, s kterým jsem tam ještě hrával. Byl to Jaroslav Tregler, jinak ten tým je úplně nový,“ potvrdil Divíšek velkou rotaci hráčů u řeky Litavky.

Slovácko si výhrou nad Plzní upevnilo postavení v horní polovině tabulky. Bude vánoční přestávka o poznání klidnější, jako v předchozích letech?

„Je fakt, že jsme měli dobré zápasy a podzim se nám povedl. Abychom to potvrdili, tak musíme skolit Příbram, to je zásadní. Domácí budou určitě nervózní. Když budeme hrát svoji hru, tak nemusíme mít obavy,“ plánuje.

Okamžitě po zápase nastupují hráči Slovácka na dovolenou. Josef Divíšek ji celou stráví v rodné Praze. „Přes sezonu jsem s přítelkyní v Hradišti. Rodinu vůbec nevídám, takže už v sobotu po zápase jedu do Prahy. Vánoce prožiju s rodinou v klidu domova, žádná exotika nebude,“ prozradil na závěr odchovanec pražské Sparty.