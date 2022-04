„Nevěděl jsem, že je tak blízko u mě,“ přiznal dvaatřicetiletý obránce. „Nabíhal jsem si na protečovaný balon. Venca Jurečka to hezky prodloužil. Já jsem si míč bohužel zpracoval trošku za sebe, takže jsem si jej musel ještě posunout. Chtěl jsem to uklidit k tyčce, bohužel Staněk to vyrazil. Kdyby to šlo po zemi, asi by to byl gól,“ je přesvědčený smutný hrdina nedělního utkání prvního kola nadstavbové části skupiny o titul.

Fotbalisté Slovácka šichtu v Plzni nezvládlo, favoritovi podlehlo i potřetí v sezoně, tentokrát 1:3 a domů se přes celou republiku vracelo s prázdnou.

Hosté spokojení rozhodně nebyli. Trenér Martin Svědík na hráče i přestávce pořádně křičel. „Potřebovali jsme si říct nějaké věci,“ pousmál se Reinberk.

Slovácko na úvod nadstavby podlehlo Plzni, Beauguel se dostal před Jurečku

„Plzni jsme totiž dva góly darovali a sami jsme nějaké příležitosti nevyužili. Chtěli jsme to do druhé půlky zlepšit. Herně jsme nepropadli, ale body nemáme,“ štve Reinberka, který nastoupil netradičně na levé straně. Na svůj obvyklý post, který od úvodu střetnutí přenechal Tomičovi, se vrátil až po přestávce.

„Nevěděl jsem, jak to bude probíhat, protože už dlouho hraji zprava, ani jak to budu zvládat, ale myslím, že až na pár věcí to nebylo nejhorší,“ dodal.