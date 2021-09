Kromě fotbalu má rád i hokej. Na Zimní stadion Luďka Čajky se ale tak často nedostane. „Tam je to slabší,“ přiznává. „Ale když hrají Berani na Spartě, ve Vítkovicích nebo Třinci, vyrážím. V listopadu se chystám i do Karlových Varů,“ hlásí v předstihu.

Kromě utkání FORTUNA:LIGY navštěvuje i zápasy nižších soutěží. Dříve pravidelně jezdil na domácí i venkovní utkání Březolup, když ještě hrály I. A třídu. Nyní se občas podívá i na Mladcovou, do Lužkovic, Březnice, Louk nebo Otrokovic.

„Pro mě není problém zajet do českých Budějovic, Plzně ani Jablonce, protože všechny spoje už mám vychytané a vím, kde jsou stadiony i nádraží,“ tvrdí.

Třeba o víkendu, kdy hrál právě Zlín v Liberci, navštívil také na Strahově druholigový duel Sparty B s Táborskem, odpoledne šel do Ďolíčku na zápas Bohemky s Teplicemi.

Ne že by ševcům nevěřil, poslední duel s Bohemians jej ale zrovna nepotěšil. „Podali jsme v něm velice nevyrovnaný výkon. Soupeř nás přehrál a my bohužel odcházeli domů zklamaní,“ vrací se k minulému střetnutí.

„Slovácko je teďka rozjeté. Hraje velmi dobrý fotbal. I na Slavii ukázali svoji sílu. Jelikož to vypadá, že jen horko těžko uhrajeme nějaké body, byl bych spokojený s remízou,“ přiznává.

I když mezi fanoušky obou klubů panuje velká nevraživost, známého důchodce se to netýká. Fotbalem se hlavně baví. „Je to pro mě stejný relax, jako když někdo chodí na ryby nebo má jiného koníčka,“ říká.

Sám se nemůže dočkat. Do Uherského Hradiště vyrazí v předstihu. Do autobusu nasedne už v poledne, na místě chce být dřív než ostatní. V okolí stadionu rád nasává atmosféru, baví se s dalšími lidmi.

V sobotu nebude Johaník chybět ani na derby. Duel Slovácka a Zlína si nemůže nechat ujít. „Pro všechny příznivce z regionu to bude velmi zajímavý a sledovaný zápas, velký svátek,“ míní.

Nejen díky oděvu jej poznávají i příznivců jiných klubů. „Třeba v Praze na mě pořvávali, ale nic hezkého to nebylo,“ řehtá se.

Dlouhé šedivé vlasy schovává pod elegantní klobouk. Sundává jej jenom doma a smeká pouze ve výjimečných případech. „Nosím jej do obchodu i k paní doktorce,“ přiznává.

Mezi běžně oblečenými diváky občas působí na stadionu jako zjevení. „Když jsme přišel na fotbal v obleku poprvé, všichni se na mě dívali, klepali si na čelo a ptali se, co jsem za vola. Nyní už to nikdo neřeší. Teď mám doma asi pět obleků, které pravidelně střídám,“ líčí.

Rodák z Březolup, který žije v Baťově městě na Lesní čtvrti, navštěvuje zápasy fotbalového Zlína posledních dvacet let. „Srdcem jsem Zlíňák. Moje barvy jsou žlutá a modrá,“ říká hrdě.

