„Jsem teď hlavně rád, že zdraví drží a můžu pravidelně nastupovat,“ říká odchovanec Slavičína. Na ligový fotbal nyní nemyslí. Soustředí se hlavně na výkony v béčku, kde pomáhá řídit zadní řady, usměrňovat zahraniční spoluhráče Stojmenova a Merdoviče.

Zatímco derby bude pro mladého Severomakedonce a Černohorce novinkou, Vincour už podobné duely coby mládežník zažil.

„Samozřejmě se těším. Derby se musí brát jinak než ostatní zápasy. Bude to víc vyhecované, přijde snad i více diváků,“ doufá.

Sám si nenechá ujít ani sobotní bitvu na Městském stadionu Miroslava Valenty. Byť nominovaný nebude, šlágr FORTUNA:LIGY si rozhodně ujít nenechá.

„Pro fanoušky je to super, můžou si udělat hezký fotbalový víkend,“ říká.

Na hlavním stadionu se ovšem představí fotbalisté jenom v sobotu, nedělní dopoledne duel hostí kunovické Bělinka. „Hrát na hlavním stadionu před diváky by bylo super, určitě by to asi přilákalo i více fanoušků, ale pan správce by z toho asi nebyl úplně nadšený,“ ví dobře.

Ať by se ale hrálo kdekoliv, rivalové by si nic nedarovali. Také v MSFL to bude tuhý boj, pravé derby dvou krajských rivalů.

Oba týmy se dobře znají, i Vincour má ve Zlíně hodně známých. V minulosti proti většině z nich nastoupil. V kontaktu je hlavně s Patrikem Kulíškem, se kterým začínal hrát fotbal v rodném Slavičíně. „Takže na nějakou hecovačku asi dojde,“ tuší.

Přidat se však tentokrát nemůže Vincourův bratr Martin, který se ze Slovácka vrátil domů a nyní nosí dres divizního Slavičína.

„Bylo fajn, když jsme po tolika letech nastoupili spolu v sestavě během přípravy. Brácha ale chtěl odejít tam, kde bude mít pravidelné vytížení, což se prozatím ve Slavičíně naplňuje a já mu držím palce. Jsem rád, že může pravidelně nastupovat, to je nejdůležitější,“ prohlásil.

Také nedělní derby poznamená nasazení hráčů z ligových týmů. V předcházejících domácích zápasech Slovácko B využilo služeb hned několika borců z nejvyšší soutěže, kromě Šašinky za rezervu nastoupili i Kalabiška, Navrátil, Mareček, Cicilia, Tomič nebo Šimko. Juniorka Fastavu sestavu až tolik netočí, hrají hlavně mladíci.

„Vždycky je lepší, když hrajete většinu zápasů v podobné sestavě, jste na sebe zvyklí a víte, co od sebe očekávat. My hrajeme skoro každý zápas v jiné sestavě, není to úplně ideální, ale zároveň bych neřekl, že je to nějaký velký problém. V béčku to tak prostě chodí, a tak se s tím musíme umět na hřišti vypořádat, semknout se a odvést maximum,“ uvedl Vincour.

Němčického tým je po osmi odehraných duelech s jedenácti body desátý, ševcům patří sedmé příčka.

„Mrzí mě, že nemáme o pár bodů víc,“ přiznává bývalý zadák Slavie.

„V zápasech s Frýdkem nebo ve Velkém Meziříčí jsme rozhodně nebyli horším týmem. Naopak jsme soupeře přehrávali, ale fotbal se hraje na góly a vlastní nezkušeností jsme v těch zápasech o body přišli,“ smutní.