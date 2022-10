„Netrefil jsem to úplně, jak jsem chtěl, ale na to se už nikdo ptát nebude. Hlavně, že jsme vyhráli. Havlas (Marek Havlík) má výbornou kopací techniku, ale řekl jsem mu, ať mi balon nechá, že to zkusím jednou v životě trefit,“ sypal ze sebe po zápase šťastný Reinberk.

Byl to záměr takto trefit balon? „Nebyl, ale takové góly padají, stává se to,“ přiznal šťastný střelec.

Jenom výhra dávala naději Slovácku na postup ze skupiny D Evropské konferenční ligy. Možná to zní pom zápase velkohubě, ale přesně s takovým cílem jel tým z Uherského Hradiště do Francie. „Chtěli jsme vyhrát, to je jasné. Uděláme všechno pro to, abychom se o postup ještě porvali, nic není ztraceno,“ říká odhodlaně Reinberk.

Jak chutná pro mančaft první výhra ve skupině? „Je to nádhera, měli jsme mít víc bodů z prvních třech zápasů. Tady jsme první půlku neměli nic, naše hra nebyla dobrá, přesto jsme vyhráli. V závěru jsme si poradili. Filda (brankář Filip Nguyen) skvěle zachytal. Zvládl, to byl výborný.“