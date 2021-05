Karviná patří k nejpříjemnějším soupeřům fotbalistů Slovácka. Mužstvo z Uherského Hradiště porazilo slezského soupeře v nejvyšší soutěži pošesté za sebou. Hostům vyšel hlavně úvod zápasu, ve kterém byli daleko aktívnější. Odměna přišla už po jedenácti minutách hry. Šindelář povalil ve vápně Klimenta a kopala se penalta, kterou proměnil Daníček.

Zkušený fotbalista Slovácka Milan Petržela. | Foto: Deník/Stanislav Dufka

„Pro nás to byl dobrý vstup do utkání, vypracovali jsme si nějaké šance, na domácí obranu tam byl velký tlak. První půlku jsme odehráli docela v pohodě. Po našem gólu jsme hru kontrolovali a soupeře nepouštěli do žádných šancí,“ okomentoval první dějství Milan Petržela.