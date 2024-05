O naději. Slovácko jen výhra v Mladé Boleslavi udrží ve hře o čtvrté místo

Pokud chtějí do Evropy, musí konečně zabrat, další porážka už by jejich šance na postup do pohárů rapidně snížila. Fotbalisté Slovácka to doma se Spartou ani v Plzni nezvládli, teď se pokusí uspět v Mladé Boleslavi. Duel třetího kola nadstavbové části skupiny o titul se hraje v Lokotrans Aréně v úterý od sedmnácti hodin.

Útočník Slovácka Ondřej Mihálik při zápase s Mladou Boleslaví. | Foto: 1. FC Slovácko