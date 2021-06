Neobvyklou premiéru na lavičce fotbalistů Kunovic si odbyl trenér Petr Chaloupka. Devětatřicetiletý kouč, který u týmu hrajícího první A třídu skupinu B nahradil svého strýce, známého bouřliváka Vratislava Chaloupku, musel po zranění gólmana v závěru sobotního utkání do branky. Hosté z Uherskohradišťska nakonec ve Veselí nad Moravou těsně prohráli 1:2.

Fotbalisté Kunovic ani Dolního Němčí o víkendu nezaháleli. Oba týmy se připravují na novou sezonu. | Foto: František Tureček

Jediný gól Kunovic vstřelil Roman Sládeček, jenž mužstvu při absencích některých hráčů vypomáhal. „I když se nám zranil brankář a pak ještě jeden hráč, takže jsme od osmdesáté minuty dohrávali v deseti, zápas splnil to, co jsme od něj očekávali. Na to, že to byl náš vůbec první přípravný zápas po dlouhé pauze, herně i morálně to bylo dobré,“ oceňuje Petr Chaloupka.