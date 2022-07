Pojďme k tomu nejdůležitější, co se událo v posledních dnech ve Slovácku. Klub má nového spolumajitele. Poloviční podíl koupila skupina Solar Global. Je to v kabině téma?

Úplně hlavní téma to nebylo. Bylo nám to řečeno asi den nebo dva před tím, než to proběhlo v médiích. Zatím se pro nás nic zásadního nezměnilo. Uvidíme, jak to bude fungovat postupem času.

V pondělí se také losovali vaši možní soupeři v pohárové Evropě. Budete hrát s poraženým z dvojice Fenerbahce Istanbul/Dynamo Kyjev. Je los podle vašeho gusta?

Osobně si přeji, abychom postoupili přes ten jeden z dvojzápasů, které budeme v pohárech hrát. Samozřejmě, ideální by to bylo hned z prvního souboje. Jestli na soupeře máme nebo ne, tak to se ukáže až po zápasech. Musíme věřit, ve většině evropských zápasů je to také o štěstí.

Ukrajinské Dynamo Kyjev nedohrálo ligu, zápasy bude hrát v Polsku. Byl by to z tohoto pohledu příjemnější soupeř?

Takto bych vůbec nespekuloval. Oby týmy hrávají evropské poháry pravidelně. Mohli jsme je vidět v Lize mistrů, v Evropské lize - tady už si nemůžeme vybírat slabšího soupeře. Papírově slabší může být aktuálně v lepší formě nebo vás zvučnější soupeř podcení. Bude to o aktuálním dvojzápase.

Takže si nevybíráte?

Z hlediska kvality je to asi jedno, ale co se týká atraktivity, tak osobně bych si přál Fenerbahce Istanbul. Zažít zápas v Turecku by byla skvělá zkušenost, zatím jsem tam nehrál.

Los Evropské ligy: Slovácko vyzve Dynamo Kyjev, nebo Fenerbahce. Začíná venku

Aktuálně jste na herním soustředění ve Slovinsku. Všechno jde podle plánu?Jasně. Musím říct, že jsou tady super podmínky, super hřiště, hotel, regenerace, prostě všechno, tak jak má být. V sobotu jsme odehráli první zápas s tureckým Trabzonsporem, v neděli už byl klasický pozápasový trénink, příprava jde podle plánu.

Také byla k vidění v médiích fotka na raftech.

Ano, to bylo nedělní odpoledne. Bylo to takové odreagování, šli jsme na rafty, všichni jsme přežili. Byl jsem na vodě tak po osmi letech. V některých místech byla divoká voda, takže to byl trošku adrenalin. Bylo to i fyzicky náročné. Hodně se pádlovalo, teda většina z nás hodně pádlovala, někteří se jenom nechali vést. (směje se)

V první přípravě se vám postavil mistr Turecka Trabzonspor (2:2). Jak jste viděl zápas?

Soupeř měl svoji kvalitu. Hlavně druhou půlku byl víc na balonu. Srovnání s tureckým fotbalem pro nás nakonec vyšlo docela dobře, i když soupeř šel do zápasu asi jinak nastavený jako my. Jejich koncentrace nebyla úplně stoprocentní. Osobně jsem rád, že jsme se utkali s takovým soupeřem, turecký klub můžeme dostat i v předkole Evropské ligy.

Dá se z výsledku něco vyvozovat. Má remíza svoji hodnotu?

Dokázali jsme uhrát dobrý výsledek s tureckým mistrem – to je povzbuzující a může nám to psychicky pomoct.

Trabzonspor byl na úvod soustředění papírově nejsilnější soupeř.

Možná to bylo i dobré. Zatím byla příprava spíš o nabírání kondice. Před prvním zápasem jsme šli na přípravu jako před soutěžním utkáním. V průběhu dalšího soustředění už je v přípravě víc herních a také taktických prvků. V dalších dvou zápasech plánuje trenér, že mančaft víc prostřídá.

Říkáte, že v přípravě už je víc herních prvků. Máte tedy letní galeje za sebou?

Gólmani netrénují celou přípravu s mužstvem. Mají svůj plán, ale je pravda, že už je to víc o ladění herních prvků. Hodně se také zaměřujeme na taktiku, v přípravě už je video a podobně. Je znát, že se blíží začátek sezony, je to už spíš příprava na zápasy.