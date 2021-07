„Když jsem se do Slovácka vracel, ani jsem nedoufal, že bychom si mohli zahrát evropské poháry.

Jsem rád, že se po nějaké době do Uherského Hradiště zase vracejí.

Nejenom pro mě, ale pro celý klub a hlavně mladší kluky je to velký svátek. Spousta z nich prožije podobnou atmosféru vůbec poprvé. Ať už jde o let, pobyt na hotelu, předzápasový trénink nebo samotný zápas. Celý program je jiný než před ligou, na to se těšíme. Samozřejmě dobře víme, že nás těžký soupeř, ale my taky nejsme lehký protivník. (úsměv)

Uvidíme, jak se ve dvojzápase s Plovdivem vypořádáme.

Doufám, že jsme se dobře naladili a nachystali na start sezony. Všichni uděláme maximum proto, abychom postoupili do dalšího kola.

Příprava byla podobná jako minulý rok. Už jsem věděl, co mě čeká. Myslím, že jsem to zvládl dobře. Ani jsem si příliš neodfrnkl. Taky mi trenér Svědík ani nedal možnost. (úsměv)

Snažil jsem co nejlíp nachystat. Vím, že i v těchto letech je potřeba pořádně potrénovat. Moc volna taky není dobré, spíš je to kontraproduktivní.

Všichni víme, že nás čeká náročná a dlouhá sezona. Hlavně start bude ostrý. Už na jaře jsme si ale vyzkoušeli, že můžeme hrát co tři dny. Víme, jaké to je a co nás čeká. Snad na to budeme nachystaní.“

Kapitán fotbalistů Slovácka Michal Kadlec