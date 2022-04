Dá se předpokládat, že se bude zápas podřizovat vrcholu sezony. To bude finále poháru. Může trenér Svědík protočit proti Baníku víc hráčů?

Osobně si myslím, že i zápas s Baníkem je pro nás takový vrchol ligy. Je to souboj o čtvrté místo, takže tam nebude na taktizování a spekulace prostor. Aktuálně se soustředíme na Baník, když budeme úspěšní, tak se můžeme bavit o finále poháru.

Viděl jste jarní bezbrankovou remízu? Zápas proti Baníku fanoušky moc nepobavil. Jaké čekáte utkání?

Viděl, viděl, byl jsem na stadionu. Doma jsme silní, body neztrácíme. Věřím, že v tom budeme pokračovat i proti Baníku a potvrdíme si to čtvrté místo. Budeme chtít vyhrát a mít jistotu, ještě to pořád nemáme jisté. Vyhrát určitě bude chtít i soupeř. Věřím, že přijede hodně fanoušků a bude to pěkný zápas.

Jste zdravotně v pořádku? Nastoupíte?

V Plzni jsem měl zase nějakou srážku. Věřím, že všechno bude v pořádku a v sobotu nastoupím.

V Plzni jste nastoupil ke svému stému ligovému zápasu. Stovka je takový mezník, který se dobře pamatuje. Jaký to byl zápas?

Určitě jsem si ho představoval jinak. Výkon neodpovídal stému ligovému startu – spokojený nejsem.

Obránce Reinberk o zahozené tutovce: Kdyby to šlo po zemi, asi by to byl gól

V posledních vašich dvou zápasech jste shodně prohráli na Spartě i v Plzni 3:1. Byly to podobné zápasy?Řekl bych, že oba zápasy byly docela podobné. Stejný poločas, stejný výsledek na konci. Jak to ve fotbale chodí, tak rozhodly chyby. V Plzni jde první branka za mnou.

Kde jste byli blíž k bodu?

Řekl bych, že na Spartě. Pokud bychom nedostali v závěru poločasu druhou branku, tak by Sparta musela otevřít hru a druhý poločas by vypadal úplně jinak. Takto to domácím vyhovovalo.

Ani v Plzni nebylo Slovácko horším týmem. Rozhodly vaše neproměněné šance?

Samozřejmě. Na druhou stranu musím pochválit gólmana Viktorky Jindru Staňka - chytil i nemožné. Bohužel, ta naše produktivita nebyla taková, jaká by měla být. Škoda, kdybychom něco proměnili, tak by ten výsledek mohl být jiný, ale i tak si myslím, že na Spartě jsme měli k bodu blíž.

Pokud nepočítáme zápas v Teplicích, tak jste byl mimo hru téměř dva měsíce. Už jste měl v kariéře tak dlouhou pauzu?

Bylo to poprvé, co jsem tam dlouho nechytal. Měl jsem svalové zranění, to jsem nikdy neměl. Navíc mě ještě štve, že jsem ještě neměl od zranění zápas, ve kterém bych se mohl chytit.

Slovácko na úvod nadstavby podlehlo Plzni, Beauguel se dostal před Jurečku

Měla dlouhá pauza i nějaká pozitiva? Byl jste třeba víc s rodinou?

Z tohoto pohledu určitě jo. Manželka už mě měla doma dost (směje se). Taky jsem si užil malého prcka, momentálně jsem samozřejmě rád, že můžu zase chytat.

Zhruba za čtrnáct je konec ligy. Ve Slovácku jste na hostování. Už máte jasno o svém příštím angažmá?

Ještě se úplně neví, záleží, jak sezona dopadne. Nějaké náznaky se Slováckem už proběhly, ale znovu říkám, uvidíme, jak dopadne sezona. Také uvidím, jestli bude mít Slovácko po zápase v Plzni ještě zájem (směje se).