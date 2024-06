Má zacelit díry v rozbité defenzivě Slovácka, nahradit nejen kapitána Kadlece, který hlavně kvůli zdravotním problémům po poslední sezoně ukončil kariéru, ale třeba i Matěje Valentu, jenž už v zimě přestoupil do Plzně.

Fotbalisté Slovácka trénují v Hluku | Video: Libor Kopl

Univerzál Filip Souček může naskočit ve středu zálohy i na stoperovi, právě na těchto pozicích má celek z Uherského Hradiště největší personální nouzi a právě odchovanec Opavy se může kouči Romanu Westovi při skládání sestavy náramně hodit.

„Když mě Slovácko oslovilo, řeklo mi, na jakou pozici mě bere. Dobře vím, kde bych měl hrát, ale nechám si to pro sebe. Třeba se to ještě v přípravě změní,“ zůstává obezřetný posila z pražské Sparty.

Do ligy vlétl na pozici středního záložníka, kde nastupoval i v mládeži. Až při angažmá ve Zbrojovce a v Jablonci se v případě potřeby zatáhl dozadu, vypomohl ve středu obrany.

„Je mi jedno, kde hraji. Tam, kde bude potřeba, zaskočím,“ tvrdí.

Třiadvacetiletý odchovanec Opavy má za sebou hostování v Brně a v Jablonci, nyní se vrací zpátky na Moravu, bude nosit sněhový dres Slovácka.

„Motivaci mám velkou. Všude, kde jsem byl, jsem chtěl ukázat, že na to mám. Věřím, že budu platný i ve Slovácku, jehož zájem o mě byl velký,“ cítí.

Souček si po kontaktu uherskohradišťského celku vzal jen pár dní na rozmyšlenou. Jelikož se mu nabídka líbila, dlouho neváhal. Rozhodl zájem vedení i kouče Westa. „Líbí se mi, jak Slovácko fungovalo v minulých sezonách,“ říká.

I když stejně jako nástupce trenéra Martina Svědíka pochází ze Slezska, nijak blíž se neznají. „Nikdy jsme se nepotkali, ale samozřejmě vím, o koho jde. Předtím vedl i některé mé kamarády. Těším se na spolupráci,“ uvedl.

Z nového týmu znal pouze bývalé spoluhráče z mládežnické reprezentace i někdejší parťáky ze Sparty Trávníka s Hečou.

Souček dorazil do Uherského Hradiště v sobotu. K týmu se připojil na soustředění v Hluku. Zatím se seznamuje s prostředím, sžívá s novými spoluhráči.

„Jsem rád, že tady můžu být. Kluci mě přijali v pohodě,“ tvrdí.

Ani mu nevadí, že se zatím hlavně běhá, nabírá kondice.

Ve Slovácku se dělá vše pro to, aby se neopakovalo nevydařené jaro. Ústup z předních pozic si nepřipouští ani poslední posila. „Doufám, že se dobře nachystáme, že to i v přípravných zápasech bude vypadat dobře. Chceme hrát co nejlépe, pokud možno nahoře,“ přeje si.