Bude to váš poslední zápas za Slovácko?

To jste začal pěkně zostra. Těžká otázka, asi k tomu všechno směřuje.

Ještě to není jisté?

Smlouvu tu mám ještě měsíc a půl. Končí mně 30.6. Takže nic není ještě definitivní, ale beru to tak, že to může být můj poslední zápas ve Slovácku.

Žádné loučení připraveno nebude?

Nevím o tom.

Klub vám novou smlouvu nenabídl?

Nabídka přišla asi před měsícem, ale o nové smlouvě jsem se ve Slovácku ještě s nikým nebavil.

Pokud to nebude v příští sezoně Slovácko, tak, kde vidíte svoji budoucnost?

Jednám o nějakém angažmá, ve hře je pár klubů. Něco se řeší, snad se to v blízké době dotáhne. Zatím to mám nastaveno tak, že chci dojet sezonu ve Slovácku, porazit Zlín a pak se uvidí, co dál. Chtěl bych vyzkoušet zahraničí. Pokud by to angažmá bylo zajímavé pro mě i pro rodinu, tak bych se tomu nebránil. Máme dvě děti a nechci udělat nějaké unáhlené rozhodnutí.

Pojďme k aktuální sezoně. Je nejlepší v historii klubu, musíte to vidět stejně, že?

Jednoznačně. Předchozí roky jsme skoro pořád hráli o záchranu, bylo to těžší na psychiku. Už v minulou sezonu, to bylo docela dobré, hráli jsme skupinu o poháry, ale letošní sezona je historická pro celý klub.

Na Slovácku jste už osm sezon. Pocházíte z Bečova u Mostu. Jak velká to pro vás byla změna odejít na Moravu? Jak se oba regiony liší?

Hlavně je ten region takový čistší a lidi jsou tady líp naladění. Řekl bych, že jsou příjemnější. My jsme z Mostu, tam jsou lidi víc v depresi, řekl bych, že tam není taková radost ze života. Žije tam spousta lidí, co se horko těžko drží nad vodou, tady je to pozitivnější.

Jak nahlížejí na Slovácko vaši nejbližší?

Naše rodiny jezdí za námi na dovču a na víkendu. Říkají, že si na Slovácku strašně odpočinou. Já už jsem tady dlouho, přijde mně to automatické. Rodina je z klidu a pohody na Slovácku nadšená.

Kdo vás vlastně před osmi lety poprvé kontaktoval?

Do Hradiště mě přivedl tehdejší trenér pan Soukup. Bohužel pro mě, když jsem přišel, tak po třetím kole skončil, což mně bylo líto. Ze začátku bylo spoustu problémů, hráli jsme o záchranu, nenastupoval jsem pravidelně, těžce jsem se s tím vyrovnával. Chviličku trvalo, než jsem si vybojoval místo, ale nakonec můžu říct, že jsme letos dosáhli skvělého úspěchu. Po těch uplynulých sezonách to dávalo smysl.

Čím si ten úspěch a pohárovou Evropu vysvětlujete?

Mladší kluci dorostli do ideálního fotbalového věku. Nabrali spoustu zkušeností a ty jejich výkony šli hodně nahoru. Někteří kluci se strašně zlepšili. Třeba Michal Kohút, ten se z hostování vrátil jako úplně jiný fotbalista. Nikdy bych neřekl, že udělá v Pardubicích takový progres. Mančaft výborně doplnili zkušení kluci. Další faktor byl, že jsme dlouho pohromadě, postupně ty výkony šly nahoru, až jsme udělali letošní čtvrté místo.

V sobotu vás čeká Zlín. Jaký to bude zápas?

Myslím, že na závěrečný zápas jsme si asi nic lepšího nemohli přát. Máme čtvrté místo, udělali jsme obrovský úspěch a ještě se budeme doma loučit v derby proti Zlínu. K tomu můžou jít do hlediště všichni s permanentkami. Pro nás to bude výborný konec sezony. Ještě by bylo dobré, abychom ho zvládli za tři body a s fanoušky se rozloučili výhrou, to určitě všichni chceme. Budeme si chtít zápas vychutnat.