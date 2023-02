„Je to hezké číslo, ale nekoukám na něj,“ tvrdí zkušený třicetiletý gólman. Za tři nuly je samozřejmě sparťanský odchovanec rád.

„Ale samozřejmě to není jen moje práce, ale celého týmu. Jednou se daří mně, jednou klukům, takže jsem rád, že to takhle funguje," pochvaluje si Nguyen.

„Je důležité neinkasovat, když nám to teď vpředu moc nepadá,“ ví dobře.

Sobotní duel U Nisy, který Moravané díky trefě střídajícího Mihálika z nastaveného času vyhráli 1:0, si užil.

Vždyť do Uherského Hradiště přišel v létě 2021 právě z Liberce, za který v minulosti odchytal 94 zápasů. O víkendu ale stál v brance Slovácka.

„Byl to můj první zápas kdy jsem tady nastoupil jako soupeř,“ připomněl. U Nisy cítil nostalgii, svíraly jej zvláštní pocity. „Když jsme přijížděli do města a viděl jsem okolí a stadion, kde jsem odchytal taky pár zápasů odehrál, vzpomínky ve mně ožily," přiznává.

A i když se na severu Čech neloučil úplně v dobrém, žádnou křivdu dávno necítí. „Už je to dlouhá doba, co jsem z Liberce pryč. Vše vzal čas. Soustředím se na to, kde teď jsem," říká.

Svědík dostal červenou kartu, výhru Slovácka trefil Mihálik v nastavení

Ani spoluhráčům do kabiny za výhru žádnou speciální prémii nevypsal. „Nic jsem klukům nesliboval, ale určitě budu muset něco přinést. Snad se trenér se mnou za červenou kartu rozdělí," doufá Nguyen.

Triumfu nad bývalým klubem si vážil. „Liberec ukázal svoji sílu. Hlavně na konci prvního poločasu nás zatlačil, vypracoval si nějaké šance. Zápasu by asi více slušela remíza. My jsme ta tři body samozřejmě rádi, i když jsou se štěstím,“ vnímá.

Tým z Uherského Hradiště zvítězil U Nisy podruhé za sebou a posunul se na čtvrté místo.

„Tabulka je hodně vyrovnaná, proto jsou tři body z venku hodně důležité. Škoda, že jsme nezvládli domácí duel s Olomoucí. To by bylo ještě veselejší, na druhé straně sedm bodů ze tří zápasů není špatné,“ ví dobře.

Moravané by i letos hráli nahoře. „Klub je ambiciózní. Bylo by alibistické říkat, že chceme být ve středu tabulky. Rádi bychom zopakovali poháry, což je pro nás dostatečná motivace,“ dodává.