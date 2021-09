„V Plzni jsem byl pod větší palbou, ale Slavia už je pryč. Teď se musíme soustředit na Zlín, ten zápas musíme zvládnout,“ říká odhodlaně muž, pro kterého to bude první krajské derby v kariéře.

Zítra nastoupíte v dresu Slovácka poprvé v derby zápase. Jste v očekávání?

V první řadě se těším. Jak říkáte, je to derby, věřím, že to bude atraktivní zápas. Většina kluků v kabině je místních, vnímají ten náboj utkání, o to bych řekl, že bude derby pikantnější a ještě atraktivnější. V Liberci jsem zažil podještědské derby, ale tam moc rodilých Liberečáků nehrálo. Tady to bude mít větší náboj, je to v kabině cítit.

Pro fanoušky Slovácka je to nejdůležitější zápas sezony. Víte to?

Všiml jsem si toho po posledním domácím zápase. Fanoušci na nás volali, ať hlavně vyhrajeme derby. Určitě to budeme chtít zvládnout. Bude to důležité utkání, ale na druhou stranu, každý zápas je za tři body, ať je to Zlín nebo Sparta.

Oba týmy v uplynulém kole prohrály. Může to mít nějaký vliv?

Nemyslím si. Je to derby, další okolnosti tam nemají žádný vliv. My hrajeme doma, tak si myslím, že nám to velí vyhrát.

Je Slovácko favorit?

Asi tak bych to řekl. Kvůli sobě, lidem ve městě i v okolí chceme zápas zvládnout.

V uplynulém kole jste jen těsně prohráli (1:2) na hřišti mistrovské Slavie. Jak hodnotíte zápas?Když se na to dívám zpětně, tak musím říct, že Slavia ukázala svoji kvalitu. Dostali jsme brzy branku, což byla velká škoda. Začátek nám moc nevyšel, ale zareagovali jsme změnou rozestavení. Druhý poločas, až do druhého gólu Slavie, byl v naší režii. Bohužel jsme neproměnili šance a naše branka přišla pozdě.

Baník dostal na Slavii čtyři branky, vy jste inkasoval už ve čtvrté minutě. Neměl jste obavu, že zápas skončí podobným debaklem?

To vůbec ne. Znám kvalitu našeho mužstva, věděl jsem, že debaklem to neskončí. Naopak – věřil jsem, že se nám podaří brzy vyrovnat.

Byl jste pod velkým tlakem? Zachytal jste si v dresu Slovácka nejvíc?

Ani ne. Řekl bych, že v Plzni jsem byl pod větší palbou, tam jsem měl víc práce. Tam to bylo také ovlivněno vyloučením Hofiho (Stanislava Hofmanna).

Ještě se vraťme k reprezentačnímu srazu. Byl jste povolán jako náhradník. Po zranění Vaclíka dostal nečekaně šanci Vaněk, který odchytal v lize jediný zápas. Nemrzelo vás to?

Každý gólman chce chytat, beru to tak, jak to je. Jsou prostě věci, které neovlivním. Jedna z těch věcí je, co si řeknou trenéři. Můžu dělat jenom to, že je můžu dál přesvědčovat, buď v tréninku, nebo v ligových zápasech. To je jediné, co můžete udělat, jejich rozhodnutí musím respektovat.

Přesto, nepřišlo vám to rozhodnutí zvláštní?

Lidi si o tom můžou myslet svoje, ale trenéři dělají všechno pro to, aby byl tým úspěšný. Dohodli se takto. Znovu říkám, že jejich rozhodnutí musím respektovat.

V říjnu je další reprezentační sraz. Věříte, že se udržíte v nominaci?

Nominace do reprezentace je vždycky odměna, ale teď se soustředím na svoji práci. Aktuální je sobotní zápas proti Zlínu.

Už dříve jste prozradil, že máte bydlení v Uherském Brodě. Kustod národního týmu Josef Hamšík je šéf brodského fotbalu. Už vás na reprezentačním srazu lákal do svých služeb?

Znal jsem se s ním z dřívějších srazů. Hned jak jsem přijel, tak přišly vtípky, že jsme sousedi a podobně. Společné téma jsme tedy měli, z tohoto pohledu to bylo fajn. Říkal jsem mu, že když mně skončí hostování ve Slovácku, tak mě může klidně koupit (směje se).