„Situace se žádným způsobem nezměnila, trenér schůzku zrušil,“ prozradil Patrik Šimko a informoval o aktuální přípravě.

„Dostali jsme individuální plán. Máme sporttestery a plníme tréninkové dávky, které nám připravili trenéři. Trénink ve skupině nepřipadá v úvahu, tak někteří běhají alespoň ve dvojici,“ říká defenzivní hráč Slovácka.

Dohraje se liga? Kdy začne? Bude se hrát alespoň základní část? To jsou otázky, na které zatím nikdo nezná odpovědi. Vláda vyhlásila, že hromadné akce povolí jako poslední. Bude se hrát bez diváků?

„Fotbal se hraje pro lidi. Nevím, jestli by to mělo nějaký smysl. Bez atmosféry to prostě není ono. Teď nezbývá než čekat, jak se to bude vyvíjet. Snad se to co nejdříve zlepší,“ přeje si Patrik Šimko, který místo fotbalu chodí venčit psa.

„Máme ho od loňského ledna, manželka ho přinesla z útulku, alespoň se člověk dostane ven.“

Za jak dlouho by hráči po individuální přípravě byli schopni nastoupit k zápasu? Bude potřeba nějaký čas na společnou přípravu?

„Myslím, že po uvolnění by to mohlo být okamžitě. Mám kamarády z ostatních ligových klubů a všichni trénují individuálně. Každý chodí běhat sám, schází sice kontakt s míčem, ale ta situace bude pro všechny stejná.“

Některé ligové kluby už se s hráči díky koronavirové krizi domluvily na úpravě platů. Je to také téma pro hráče Slovácka. „K tomu se nechci vyjadřovat, je to věc vedení klubu,“ prohlásil Patrik Šimko.

Rodák z Kanaše u Prešova je v Uherském Hradišti už od roku 2013. Neuvažoval, že se v době krize vrátí na Slovensko.

„Chtěli jsme odjet domů, rozhodovali jsme se, ale manželka pracuje v Uherskohradišťské nemocnici a po návratu bychom museli do dvojtýdenní karantény. Proto jsme zůstali v Česku,“ povídá Patrik Šimko, který zůstává s rodinou v kontaktu.

„Voláme si s rodiči každý den, sestra pracuje jako zdravotní sestra, tak v těchto dnech funguje na sto dvacet procent. Hodnotíme opatření obou států, ale jsou plus mínus podobná,“ říká na závěr stoper, nebo chcete - li krajní bek Slovácka.