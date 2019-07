Uzdravený forvard Tomáš Zajíc, v obraně Michal Kadlec a na lavičce nová posila z ostravského Baníku Ondřej Šašinka. V takovém složení šlo Slovácko na Jablonec. Ovšem začátek zápasu svěřencům trenéra Martina Svědíka zoufale nevyšel. Už po pěti minutách hry centroval domácí Holík a kanonýr Doležel poslal domácí s přehledem do vedení – 1:0.

První poločas žádnému velkému debaklu nenasvědčoval. Slovácko bylo domácím víc než vyrovnaným soupeřem. V závěru poločasu dokonce Marek Havlík nastřelil břevno a blízko k vyrovnání měla i hlavička Jana Kalabišky.

Také do druhé půlky vstoupili Slovácko aktivně. V 58. minutě měl na kopačkách vyrovnání Patrik Šimko, ale jeho střelu odblokoval bývalý hráč Slovácka Tomáš Břečka.

Hrůzostrašná dvacetiminutovka začala pro Slovácko v 69. minutě. Debutant v jabloneckém dresu Krob po minutě na hřišti slavil první trefu v novém dresu.

O minutu později ho napodobil Sýkora, také jeho lob přes gólmana Trmala byl jeho první gól v zeleném dresu Jablonce.

„Bez zodpovědnosti, bez disciplíny, někteří hráči se ani nevraceli. To se nedělá ani v okresním přeboru.“ Martin Svědík.

Nevídané na našich ligových stadionech se stalo v závěrečné pětiminutovce. Slovácko inkasovalo další tři branky a odvezlo si domů ostudný debakl.

Jablonec doma bodoval poosmé za sebou a v nejvyšší soutěži dosáhli nejvyšší výhry od října 2018, tehdy porazil 6:0 Příbram.

Po prohře 0:7 v říjnu 2010 na hřišti brněnské Zbrojovky je to pro Slovácko největší debakl za posledních deset let. Zajímavostí je, že tehdy vstřelil jeden gól Brna i dnešní hráč Slovácka Jan Kalabiška.

Trenér Slovácka Martin Svědík, jen velmi těžce kousal krutý debakl.

„Pro mě velmi těžké hodnocení. Do zápasu jsme vstoupili hanebně. Víme, že Doležal je gólový hráč a naší nedisciplinovaností hned v úvodu prohráváme. Postupně jsme se dostali do hry, ale naše šance jsme neproměnili. Všechno, co se týká druhé půlky, tak načal druhý gól. Potom to bylo hanebnost na hanebnosti. Nevím, co si o tom mám myslet. Jsem zklamaný z přístupu hráčů, i těch zkušených, je těžké na to nějak reagovat, asi to bude o tom, že si to budeme muset hodně a hodně vyříkat. Zahrát takový závěr zápasu je pro mě nepochopitelné. Bez zodpovědnosti, bez disciplíny, někteří hráči se ani nevraceli. To se nedělá ani v okresním přeboru. Zodpovědnost beru na sebe,“ hodnotil debakl kouč Slovácka.

FORTUNA: LIGA - 3. kolo, Základní část.

FK – Jablonec - 1. FC Slovácko 6:0 (1:0)

Branky: 5. Doležal, 69. Krob, 70. Sýkora, 87. Kratochvíl, 88. Chramosta, 90+1. Sýkora.

Rozhodčí: Rejžek – Kotalík, Pečenka. Žluté karty: Břečka – Kadlec. Diváci: 2 681.

1.FC Slovácko: Trmal – Reinberk, S. Hofmann, Mich. Kadlec, Šimko – V. Daníček (79. Hellebrand) – M. Petržela (69. Sadílek), Navrátil, Havlík, Kalabiška – Zajíc (64. Šašinka). Trenér: M. Svědík.