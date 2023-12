V 18. kole FORTUNA: LIGY dostala Bohemka na trávníku Slovácka pět branek. Čtyři góly dal muž s reprezentační formou Marek Havlík. Domácí středopolař otevřel skóre už ve 4. minutě hry. Další tři branky přidal v rozmezí 24 minut druhé půlky. Marek Havlík se stal s deseti góly nejlepším střelcem ligy.

Fotbalisté Slovácka (modré dresy) v závěrečném domácím zápase podzimní části FORTUNA:LIGY vyzvali Bohemians 1905. | Foto: Deník/Stanislav Dufka

S Petrželou a Holzerem v základu, tyto dvě změny udělal trenér Martin Svědík oproti uplynulému zápasu. Na lavičce zůstali Sinyavskij a Juroška. I když v Uherském Hradišti celou sobotu drobně sněžilo, tak byl trávník skvěle připravený. O nějakém odložení zápasu nemohla být ani řeč.

Slovácko začalo zostra, už po čtyřech minutách hry šlo do vedení. Holzer vyhrál hlavičkový souboj a přihrál Havlíkovi, který z hranice vápna posílá domácí celek do vedení. Pro muže s reprezentační formou to byla sedmá branka v sezoně – 1:0.

Bohemka vyrovnala ve 23. minutě po brejkové akci. Kadlec šel na půlce do souboje s Prekopem, balon šel mimo oba hráče. Získal ho Kozák, šel s míčem až do vápna, přihrál Hálovi a ten srovnal- 1:1.

Deset minut před poločasem trefil ve vápně Cicilia ruku Smrže. Kopala se penalta. Na ty je ve Slovácku Daníček – 2:1.

Hosté srovnali v nastavení první půlky. Bohemka dobře presovala zadní řady Slovácka. Petržela nesmyslně přihrával na hranici penalty Kadlecovi, toho obral o míč Köstl a prostřelil Heču 2:2.

Divoká přestřelka u Nisy. Ševci podlehli Liberci 3:5, jsou dál předposlední

V první půlce se diváci rozhodně nenudili, hrál se rychlý ofenzivní fotbal a padaly góly.

Sedm minut po přestávce Slovácko znovu vedlo. Havlík měl kolem sebe hodně prostoru, tak šel s míčem proti brance Bohemky. Parádní ranou ze střední vzdálenosti prostřelil Jedličku - 3:2.

A je to hattrick! Střídající Shejbal udělal před pokutovým územím chybu, Reinberk mu sebral míč nahrál ho Havlíkovi, který nedal Jedličkovi šanci 4:2.

A to nebylo ze strany odchovance fotbalu z Lubné na Kroměřížsku všechno, jeho One Man Show pokračovala. Cicilia nahrával mezi nohami a domácí středopolař počtvrté prostřelil Jedličku – 5:2.

V 82. minutě mohl korigovat Puškáč, jeho střelu Heča chytil. Po pátém gólu Slovácka už se zápas jenom dohrával.

Zápas s pořadovým číslem 499 odehrál proti Bohemians Milan Petržela. Příští víkend by měl rodák z Hoštic Heroltic odehrát své jubilejní utkání. Na metu 500 ligových zápasů se dostane jako vůbec první hráč v historii FORTUNA:LIGY.

Tu velkou slávu by měla vidět Mladá Boleslav. Tam odehraje Svědíkův výběr poslední ligový zápas v letošním kalendářním roce. Utkání se hraje v sobotu 16.12. od 15 hodin.