Vstupenka na zápas stojí 99 korun. Výtěžek poputuje na konto nemocnic v Uherském Hradišti a ve Zlíně na podporu v boji s nemocí COVID-19.

„Nesmírně si vážíme lidí hlavně v první linii a chceme tímto gestem poděkovat a podpořit zdravotníky,“ říká Daníček.

Česko se nachází již několik týdnů v nouzovém stavu a fotbalové soutěže kvůli koronaviru i nadále stojí. „Oproti jiným zemím jsme ale na tom relativně dobře. Za to v jiných zemích, jako je například Itálie, Španělsko nebo USA, je situace dramatičtější,“ všímá si záložník Slovácka, který si na začátku nepřipouštěl vážnost situace.

„V době, kdy se koronavirus objevil v Číně, jsme tomu nevěnovali až takovou pozornost, ale potom se to rychle rozšířilo do celého světa. To byl pro nás všechny zdvižený prst. O to více si vážíme všech lidí, kteří se starají o druhé,“ pronesl.

„Proto jsem rád, že můžeme formou charitativního virtuálního derby a zakoupením vstupenek podpořit nemocnice v Uherském Hradišti i Zlíně,“ dodává Daníček.

Fanoušci si mohou vstupenky pořídit prostřednictvím klubových webů www.fcfastavzlin.cz nebo www.fcslovacko.cz. Prodej lístků je neomezený.