„Dobře vím, že není jednoduché vstoupit do klubu. Spousta oddílů nám může takového sponzora závidět. Já jsem rád, že Vítězslav Skopal, který stejně jako domtor Zemek patří mezi patrioty, do toho šel. Já z něho cítím pozitivní energii, která nám i po patnácti letech ve fotbale občas chybí,“ říká Pojezný.

Nový spolumajitel Slovácka se s klubem seznamoval už na jaře. Nyní po valných hromadách probíhají různé debaty. Řeší se rozpočet, investice, činnost oddílu.

Co firma Solar Global fotbalovému klubu přinese, zatím ale nikdo netuší. „To se uvidí až později, ale je to určité povzbuzení a nová pozitivní energie. Pan doktor Zemek už na to nebude sám,“ těší Pojezného.

Činovníci z Uherského Hradiště by však potřebovali, aby se k majitelům přidaly ještě další firmy, město či kraj. „Sportovní úspěch totiž občas může zakrýt spoustu problémů a starostí. Třeba trenér Svědík má možná větší ambice než my,“ říká s úsměvem známý funkcionář, který je ale realista a snaží se řešit věci tak, jak jdou. „Se vší zodpovědností vůči majitelům, vůči všem,“ tvrdí.

Vstupenky na pohár v prodeji od pondělí, za permanentky klub utržil 3,5 milionu

I když se Pojezný snažil vyjít kouči Svědíkovi vstříc a společně s manažerem Šumulikoski sháněli posily a adekvátní náhradu za odcházející borce, ne všechno se v letní pauze podařilo.

„Byl jsme trochu zklamaný z toho, že jsme se nedokázali domluvit s některými kluky, kteří tady byli,“ přiznává.

Na mysli má hlavně útočníky Jurečku a Ciciliu. „Je to škoda. Mohli jsme být ještě silnější. Bez některých kluků to bude těžké,“ ví dobře.

Při jednání s hráči ale získal obrovská zkušenosti. „Teď už víme, že určité věci se musí předvídat. Kolikrát to ale není jenom o penězích, ale i spoustě jiných věcí. Člověk však na to přijde až postupem času,“ líčí.

Zlákat do provinčního klubu hráče ze Sparty, Slavie či zahraniční je téměř nemožné. „Trh je strašně limitovaný, kvalitní hráči nejsou. Oproti jiným evropským klubům jsme nekonkurenceschopní,“ říká.

Slovácku chybí útočník číslo jedna. Zklamaný Svědík by ještě uvítal dvě posily

Vedení Slovácka i tak bylo na přestupovém trhu aktivní a v létě získalo pět nových hráčů. V týmu navíc pokračují brankář Nguyen a útočník Šašinka, z Vyškova se vrátil stoper Srubek.

Úplnými nováčky jsou útočníci Kozák s Brandnerem, záložník Sinyavskiy či mladý obránce z Íráku Merchas Doski. Největší posilou je ale záložník Trávník, jenž se do Uherského Hradiště vrátil po několika letech.

„Kluci budou mít těžko nahradit své předchůdce, ale z minulosti víme, že mohou být i lepší. I když máme trošku rezervy, nezbývá než věřit a makat. Prostě se z toho nesmíme podělat,“ burcuje Pojezný.

Všichni v Uherském Hradišti pracují na tom, aby se klub probojoval do základní skupiny Evropské či Konferenční ligy. „Je to pro nás obrovsky zajímavé, na druhé straně taky strašně těžké. Nebude to vůbec žádná sranda. Věřím však, že se toho zhostíme důstojně,“ přeje si Pojezný.