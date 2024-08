„Snažíme se do tréninku zapojit víc střelby,“ prozradil pro klubový web Michal Kohút a snaží se najít recept na vstřelený gól.

„Musíme se v zápase víc tlačit do koncovky, víc zakončovat, být agresivnější, nepříjemnější ve vápně. Snad nám to tam začne padat,“ přeje si.

Na druhou stranu ani ve druhém domácím zápase obrana Slovácka neinkasovala. Po Slavii odehrála s nulou také poslední domácí duel proti Bohemians 1905.

„Myslím, že je od čeho se odrazit. Nemáme tým, že bychom dávali každý zápas čtyři branky. Musíme hrát vzadu na nulu a doufat, že dáme v ofenzivě nějaký gól,“ povídá záložník Slovácka a plánuje taktiku na Pardubice.

„Musíme navázat na domácí zápasy s nulou a snažit se přidat nějaký gól. Nepouštět domácí do šancí a naše dokázat proměnit.“

Právě Michal Kohút hostoval před pěti lety v Pardubicích. Na podzim 2019 tam odehrál patnáct zápasů, ve kterých vstřelil pět branek. Jak se mu vybavuje působení na východě Česka?

„Bylo to v postupové sezoně. Pardubice byly ve druhé lize a slavil se postup do první. Jsou to hezké vzpomínky. Nějaké lidi tam znám. Ještě jsem nebyl na jejich novém stadionu, těším se.“

Slovácko je v tabulce se dvěma body na 14 příčce. Je cítit na tréninku z dosavadního umístění nervozita? Michal Kohůt to vyvrací.

„Nervozita v kabině není. Ani proti Slavii, ani proti Bohemce jsme neodehráli špatné zápasy. Zatím jsou odehrané teprve tři kola, takže víme, že v Pardubicích musíme bodovat naplno. S tím tam také jedeme,“ říká na závěr odhodlaně muž, který v uplynulém kole nastoupil ke svému 100. ligovému zápasu.