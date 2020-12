Už po čtrnácti minutách hry dostal Slovácko do vedení. Bohužel to byla pro svěřence trenéra Svědíka jediná branka.

Sparta totiž za necelé dvě minuty srovnala a ve druhé půlce zápas otočila. „Nepřidali jsme po našich šancích druhou branku. To rozhodlo,“ hodnotí nadějně rozehraný duel Václav Jurečka.

Souhlasíte, že vstup do utkání jste měli dobrý?

Jasně. Měli jsme dobrý vstup do utkání, dostali jsme se do rychlého vedení. Škoda, že jsme po prvním gólu neudrželi koncentraci. Dostali jsme rychlou vyrovnávací branku, což nám trošku uškodilo. Ve druhé půlce už moc šancí nebylo. Sparta měla jeden závěr v šestnáctce. Škoda, že jsme ten zápas nedotáhli aspoň k bodu. Pro nás je výsledek určitě zklamání.

Při vaší brance jste nabíhal na zadní tyč. Byla to nacvičená situace?

Spíš je automatické, že hráč z křídla by měl tu tyčku zavírat. Káca (Michal Kadlec – pozn. red.) mi dal parádní přihrávku. Měl jsem výbornou pozici na zakončení.

Kazí vám ze vstřelené branky prohra?

Šel jsem do zápasu s tím, že už jsem hodně dlouho nedal branku. Dostal jsem šanci proti Spartě. Chtěl bych poděkovat vedení Slovácka, že i přes ta zranění, co jsem měl, mi dalo důvěru. Ten gól byl třešnička na dortu. Pokud by ten gól přinesl bod, tak by to bylo o hodně lepší hodnocení.

Ve vápně Sparty jste měli hodně prostoru. Překvapilo vás to?

Věděli jsme, že je Sparta silná dopředu, ale v defenzívě má mezery. Toho jsme chtěli využívat. Myslím, že se nám to i dařilo. Jen ty šance, které jsme měli, jsme mohli líp zužitkovat. Nepřidali jsme druhou branku – to rozhodlo.

Za branou stadionu bylo slyšet fanoušky. Vnímal jste jejich povzbuzování?

Občas to bylo slyšet. Je dobře, že nás podporují alespoň takovou cestou. Jsme zato rádi, děkujeme jim.

Myslíte si, že jste si výkonem řekl o základní sestavu i pro následující zápas v Brně?

To nevím, to je otázka na trenéra. Na Spartu chtěl trošku pozměnit sestavu, takže uvidíme, jak si zápas vyhodnotíme. Musíme se na Brno připravit a přivést nějaké body. Bude to těžký zápas, ale to budou do Vánoc všechny.

Jak se vám zamlouvá, že liga končí až den před Vánocemi?

Je to lepší, ta zimní pauza není moc příjemná. Osobně jsem rád, že se bude hrát už někdy v polovině ledna. Otázkou je, jaké budou terény.