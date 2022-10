„Nebylo to o únavě, nehráli jsme vůbec dobře. Těžko se hledá příčina prohry. Po hloupé chybě jsme se dostali do deseti a inkasovali první branku. Škoda, že jsme v oslabení neudrželi nulu víc minut. Můžeme si sypat popel na hlavu. Nepamatuji, že bychom takto vyhořeli,“ smutnil defenzivní štít Slovácka.

Mladý gólman Jiří Borek nastoupil ke svému pátému ligovému startu. Chyboval hned v úvodu.

Bude mu kabina hrubku vyčítat?„Nemám žádný důvod ho hodnotit, to je věc trenérů. Fotbal je týmový sport, ne individuální. Musíme držet spolu a spolu se z toho vyhrabat,“ říká rázně.

Rozhodující moment zápasu přišel v nastavení první půlky. Hostující Drchal utekl Doskimu, balon se přes Kováře dostal k volnému Prekopovi, který obstřelil gólman Nguyena.

Hosté tak vedli už o dvě branky. „Dostat gól do šatny bylo hodně klíčové. Bohemka si ve druhém poločas výsledek už pohlídala. My jsme tam měli pár šancí, Dan Holzer, asi největší. Možná to šlo dohrát líp, ale všechno rozhodl druhý gól. Tam se lámal chleba, “ je přesvědčený.

Už ve čtvrtek nastoupí svěřenci trenéra Martina Svědíka v Nice na zápas Evropské konferenční ligy.

Jak moc bude mít vliv na jejich rozpoložení prohra s Bohemkou? „Tak nad tím jsem ještě vůbec nepřemýšlel,“ dodal Daníček.