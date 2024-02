Není možné neuspět počtvrté v řadě, říká Michal Kohút před zápasem v Karviné

Po pražské Spartě čeká na svěřence Martina Svědíka mančaft, který je na opačném pólu tabulky. Slovácko jede do Těšínského Slezska – do Karviné. Nováček FORTUNA: LIGY je na posledním místě tabulky, ale o nějakém podcenění nemůže být ani řeč. To ví moc dobře Michal Kohút.

Záložník Slovácka Michal Kohút. | Foto: 1. FC Slovácko