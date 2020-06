„Celý život jsem trénoval, abych hrál první ligu – teď se to podařilo. Poctivě jsem se připravil na dnešní zápas. Říkal jsem si, že je to sport, když nejde o život, tak nejde o nic. Člověk dělá chyby. Proti Bohemce jsem se pokoušel hrubku z Opavy napravit, bohužel to nestačilo, „svěřil se zklamaný gólman Slovácka.

Co podle vás rozhodlo? Bylo to vyloučení Petržely?

Dostali jsem dva góly a zápas ovlivnila červená karta. V určitých pasážích zápasů jsme ukázali naši sílu a Bohemians přehrávali. Bohužel, jsme nenašli najít nějakou sílu vyrovnat.

Viděl jste z vaší pozice ten inkriminovaný zákrok?

Bohužel ne. Divil jsem se co se děje, že je přerušená hra. Ptal jsem se kluků, co se stalo. Nevím, neviděl jsem to.

Jak jste viděl inkasovaní branky? Dalo se s nimi něco dělat?

Při té první, kdybych měl víc štěstí, tak mě balon mohl klidně trefit. Druhý gól byl z pohledu brankáře těžký. Šel tam balon na přední tyč, hráč tam naběhl a na malém vápně už s tím těžko něco uděláte.

Při první brance vás Pulkrab prostřelil?

Tak. Snažil jsem se, co nejvíc roztáhnout, ale propálil mě.

Jak moc nepříjemný byl Pulkrab? Bolely ty vzájemné souboje?

My jsme věděli, jaký je. Věděli jsme, jak chodí do vápna, ale nedokázali jsme se s tím vypořádat.

Jste na osmém místě tabulky. Šance na postup do první šestky už je minimální. Jak to vypadá v kabině?

V kabině je smutek, ale musíme se zmobilizovat a připravit se na nedělní zápas proti Spartě. Dát ty síly, které ještě máme do toho příštího zápasu. Chceme bojovat i za fanoušky, kteří nás dneska celý zápas povzbuzovali.

Je ta elitní šestka hodně velká motivace?

Každý tým chce být v tabulce, co nejvýš. My nejsme výjimka a budeme bojovat.

V patnáctí minutě jste prohrávali o dvě branky a hráli v deseti. Co se vám v té době honilo hlavou?

Je to složité, když po patnácti minutách prohráváte o dva góly. Řekli jsme si, že nesmíme bláznit, chtěli jsme počkat na nějakou standardku, ale bohužel už nám tam mimo jedné branky nic jiného nespadlo.

Bylo těžké se po chybě v Opavě připravit na Bohemku? Jaké máte dojmy po dvou odchytaných zápasech?

