Slovácko jelo na hřiště pražských Bohemians s úkolem vstřelit dvě branky a postoupit do další fáze hry o Evropu. Trenér Martin Svědík sáhl k některým změnám v sestavě. Největší překvapení bylo na postu gólmana.

Vít Nemrava. Ilustrační foto. | Foto: www.dynamocb.cz

„Něco jsme chtěli po těch prohrách změnit. Je to nový impulz, od té doby co se zranil Matouš (Trmal) jsme nevyhráli. S trenérem brankařů jsme se dohodli, že nastoupí Vít Nemrava,“ řekl do televizních kamer kouč Slovácka.