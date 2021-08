Aby toho nebylo málo, tak zlínský rozhodčí Batík při své prvoligové premiéře v roli hlavního sudího v 75. minutě vyloučil i trenéra Svědíka, kterému dal za hlasitou kritiku dvě žluté karty v rychlém sledu.

„Věci se ve mně nahromadily, ve hře byla spousta chaotických rozhodnutí. Vyloučení je moje chyba, bylo po právu. Neměl jsem se nechat vytočit, je to moje nedisciplinovanost,“ kál se už po utkání zklidněný trenér Slovácka. „Příště si na to musím dávat pozor, byť se člověk těžko mění,“ uvědomuje si.

Emotivního kouče dopálil hlavně nepotrestaný faul na Daníčka. „Za mě měl Rada dostat žlutou kartu,“ míní. „Ale od čtvrtého rozhodčího to bylo zbytečné. Vztekal jsem se spíše pro sebe. Když cítím křivdu, vybouchnu. Žlutá karta byla pro mě jak červený hadr,“ líčí.

Po vyloučení skončil v šatně, kde s mobilem v ruce seděl už záložník Mareček. „Já jsem se ale nedíval. Spíš jsem pochodoval po kabině a dál koučoval,“ říká s úsměvem.

Svěřencům děkoval, jak hektický a vypjatý závěr zvládli, že těsný náskok 1:0 s vypětím všech sil ubránili. „Tři body máme zaslouženě,“ je přesvědčený.

Na disciplíně budou muset Moravané zapracovat. I když body v úvodu sezony srážejí, zbytečné zákroky a tresty jim berou nejen hráče, ale i síly.

„Vyloučení Marečka bylo zasloužené,“ uznal Svědík. „Místo toho, abychom měli šanci, tak Jurečka špatně zpracuje míč a my jdeme do deseti, protože Mareček to hasí zbrkle a nevhodně,“ kroutí hlavou.

Právě podobné věci bojovnému útočníkovi vyčítá stejně jako zahozené šance. „Je to škoda, protože takové příležitosti se musí proměnit. Pracuje na tom celý tým“ připomíná.

„Tyto laciné a zbytečné ztráty mužstvo oslabí. Místo toho, abychom dali soupeři dva, tři góly, hrajeme to na 1:0,“ vadí Svědíkovi. „Škoda, že v takovýchto zápasech lidi neodměníme více brankami,“ povzdechl si.

Přitom Moravané měli duel s nováčkem od začátku do konce pevně ve své moci. „Dostali jsme soupeře pod tlak, jenom v prvním poločase si vypracovali čtyři stoprocentní šance, které chytil brankář nebo jsme je sami zkazili ve finální fázi,“ uvedl.

Naopak aktivní domácí nováčka pustila jen ke dvěma střelám, hostující kapitán Vlkanova ale pokaždé mířil nepřesně.

Celek z Uherského Hradiště pokračoval v aktivní hře i po změně stran. Jurečka s Petrželou ještě neuspěli, dorážející Mareček už ale rozjásal fanoušky na tribunách.

Mužstvu k výhře pomohla i hra na tři stopery. Místo vykartovaného Hofmanna zaskočil Šimko a společně s Kadlecem a Reinberkem si vedl velmi slušně.

„Je to jedna z varianta. Rozhodli jsme se, že ji teď budeme praktikovat. Myslím, že nám to sedělo, mělo to parametry,“ pochvaluje si Svědík.

V duelu s Hradcem se obešel bez útočníka Cicilii. Vytáhlý forvard z Curacaa se nevešel do nominace, jeho budoucnost v klubu je nejistá.

„Nepracuje dostatečně a jestli si to neuvědomí a nepřidá, nebude nominovaný ani příště, Taková jsou pravidla a ty jsou pro všechny stejné,“ dodal.