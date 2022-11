„U nás v Kolíně má číslo jedenáct důležitý význam. Mimo jiné je jedenáctý listopad začátkem karnevalového období. Moje nabídka tedy byla násobitelem jedenáctky,“ vysvětluje s úsměvem fanoušek bundesligového mančaftu.

Jak jste se vůbec o sbírce dozvěděl?

V tisku jsem četl článek s odkazem na aukci. Sbírám upomínkové předměty na naše úspěšná léta z šedesátých a sedmdesátých let a také sbírám vzácné předměty s tématikou 1. FC Köln ze současnosti. Každý soupeř, který navštíví náš stadion, dostane tuto pamětní medaili a já nikdy neměl možnost se k ní dostat. Navíc jsem měl možnost udělat něco užitečného. Moje nabídka proto byla mnohem vyšší než ostatní nabídky. Byl jsem velmi rád, že jste mi dali příležitost ucházet se o tento pamětní artefakt.

Jak jste si užil výlet do Uherského Hradiště?

Nejprve jsem byl zklamaný, že dva zápasy odehrajeme na menších stadionech (Bělehrad a Uherské Hradiště – pozn. red.). Protože příznivci Kolína rádi doprovázejí náš klub po Evropě, bál jsem se, že neseženu lístek, ale nakonec jsem byl rád, že se mi podařilo sehnat vstupenku v balíčku. Do vašeho malého města nebylo žádné přímé spojení, takže příznivci Kolína nad Rýnem využili mnoho způsobů cestování letadlem, vlakem, autem nebo autobusem. Já jsem přiletěl do Prahy a pak jsme jeli autem do Uherského Hradiště. Byl to zajímavý a náročný výlet.

Jak se vám líbilo město a stadion?

Historické centrum bylo velmi pěkné. Stadion je malý, ale moderní a zajímavý, protože je vše blízko hřiště. Ve srovnání s Kolínem bylo všechno tak malinké, ale pěkné a v blízké vzdálenosti. Lidé byli přátelští a já jsem nezaznamenal žádný problém mezi českými a německými příznivci. Byl to velmi příjemný zážitek. Jsem rád, že jsem si udělal výlet a získal medaili, šálu a udělal dobrý skutek.

Jak velkou komplikací bylo odložení zápasu kvůli mlze na další den?Pro nás ani moc ne. Měli jsme rezervovaný hotel v Brně, a tak jsme tam zůstali a v pátek se vrátili. Protože jsem ale zmeškal let v pátek ráno a večer a ani v sobotu nebyl žádný let zpět, jel jsem domů do Německa autem a poslední část cesty jsem absolvoval vlakem. Slyšel jsem však o příznivcích, kteří museli odcestovat, ale také se několik z nich rozhodlo přijet na otočku z Německa.

I přes zákaz vycestovalo do Uherského Hradiště velké množství fanoušků Kolína, kteří si zakoupili balíčky na všechna utkání. Velké množství vstupenek na další zápasy s Partizanem a Nice přeposlali příznivci Kolína zdarma do dětských domovů a mladým hráčům na Slovácko. Můžete nám o tom říct více?

O balíčcích jsme se dozvěděli velmi rychle, a tak si mnoho příznivců zakoupilo raději celý balíček, aby měli jistotu, že se na utkání dostanou. Naše fanouškovské fankluby nás požádaly, abychom ostatní vstupenky nevyhazovali, ale poslali je těmto organizacím, abychom udělali něco užitečného. Rád slyším, že jste to zaznamenali a že vstupenky dorazily na správné místo. Někdy naši ultra příznivci dělají bláznivé a hloupé věci, jako je třeba bitka s příznivci v Nice, ale doufám, že se nám v Uherském Hradišti podařilo předvést dobré chování a dokázat, že máme i příznivce s dobrým srdcem. Doufám, že se naše kluby zase setkají v evropských pohárech.