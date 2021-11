Ten Kadlec, který ve Spartě odehrál pět sezon a přes pražský klub zamířil do světového fotbalu.

Ten Kadlec, který v aktuální sezoně nevynechal ani minutu a táhne Slovácko znovu do pohárové Evropy.

„Něco jsem ve Spartě prožil, na zápase se samozřejmě těším. Nemáme v týmu žádného Messiho, musíme Spartu zdolat kolektivním výkonem,“ dobře ví 36letý kapitán Slovácka.

Můžeme mluvit o tom, že zápas Slovácka proti Spartě bude vašim podzimním vrcholem?

Dá se to takto říct. Na druhou stranu nás čeká doma ještě Plzeň, takže, ještě uvidíme, co bude podzimní vrchol. Čeká se hodně diváků, možná bude i vyprodáno. Z tohoto pohledu to asi bude podzimní vrchol.

Povedete mančaft do zápasu jako kapitán. Bude plný stadion. Bude to pro vás důvod k ještě větší motivaci a odpovědnosti?

Odpovědnost a motivace je při každém zápase stejná. Musíme udržet koncentraci, nebude to jenom o mně, ale o celém týmu. Bude to o všech, bude to i o hráčích z lavičky, každý může přispět k úspěchu. Aktuálně máme takové motto, že jsme všichni na jedné lodi. Daří se nám, chceme v tom pokračovat.

Bude to také souboj o první trojku. Jak to vnímáte?

Kdyby nám někdo před začátkem sezony řekl, že budeme bojovat se Spartou o první trojku, tak bychom tomu nevěřili. Pro nás je to dobrá pozice, pro Spartu moc ne. Těším se na zápas, něco jsem ve Spartě prožil.

Slovácko jde do zápasu ve skvělé formě, doma neztratilo ani bod. Je favorit?

Ten zápas nemá vyloženého favorita. Vyhrajete ten tým, který bude aktuálně lepší a bude mít větší chuť a vůli po vítězství. To chceme být my, chceme udržet domácí neporazitelnost a vyhrát. Nemáme v kabině žádného Messiho, nikdo nerozhoduje zápasy sám. Musíme podat výkon jako tým.

Většina týmu není zvyklá hrát o nejvyšší příčky. Může tak důležitý zápas svazovat některým hráčům nohy?

Myslím si, že naopak. My nejsme pod žádným tlakem. Jdeme si ten zápas užít, odpracovat tak, jak po nás trenér chce. Nemyslím si, že bychom měli být pod tlakem. Ten tlak bude na straně Sparty, ta je zvyklá vyhrávat. Pro nás to bude jenom bonus hrát z té pozice, kterou jsme si vypracovali. Samozřejmě, že tam bude očekávání od diváků, s tím musíme počítat, to jsme si vydobyli sami.

Znáte prostředí ve Spartě, tlak na hráče, znáte ambice klubu. Jak myslíte, že Sparta Praha přistoupí k zápasu na Slovácku?

Že by nás podcenili, tak o tom se nemůžeme vůbec bavit. Znají naši kvalitu, ví o nás. Čeká nás těžký zápas, ale to může říct i Sparta o utkání na Slovácku.

Zvedla se Sparta pod trenérem Vrbou?

Dokázala po dlouhé době porazit v derby Slavii. Kádr se ustálil, sice mají nějaké zranění, celkově ty rozestupy od špičky tabulky nejsou takové, jako byly v minulosti. Určitě se pod trenérem Vrbou zvedla.

Máte za případnou výhru slíbené od vedení klubu zvýšené prémie?

Vedení má ještě do zápasu čas. Zatím o tom nevím, spíš s tím nepočítám. Bylo by to hezké, ale není to o prémiích. Je to o tom, že chceš porazit Spartu, to se každý den nepodaří. Prémie je být na tom hřišti, hrát pro vyprodaný stadion, pro to se fotbal hraje.

Jako jediný z kádru jste na podzim nevynechal ani minutu. Vlastně jste neslezl ze hřiště. Jak si užíváte podzimní jízdu Slovácka?

Užívám. V mém věku je důležité hrát. Musím zaklepat, že se mně vyhýbají zranění. Člověk je také rád, že má důvěru trenéra. Je důležité hrát, nevypadnout z rytmu a pomáhat týmu.

Ve stoperské dvojice hrajete s Hofmannem. Můžete tu vaši souhru v kariéře k něčemu přirovnat?

Těžko říct s kým ta souhra byla nejlepší. Každá souhra s někým mně něco dala. Aktuálně je důležité, že nám to klape. Nějaké zápasy jsme odehráli, víme, co od sebe můžeme čekat. Doplňujeme se, navíc je Standa pravák i levák, což je pro mě ideální. Každá dvojice by měla spolupracovat, společně jdou s výkony dolů a také nahoru. Každý dělá chyby, my se snažíme dělat těch chyb, co nejméně.

Utkání bude také pikantní pro Milana Petrželu. S největší pravděpodobností překoná zápasem číslo 437 Stanislav Vlčka v počtu startů v samostatné české lize. Co na to říkáte?

Že to je nádherné číslo – klobouk dolů. Myslím, že když Milan začínal s fotbalem, tak si to ani nedokázal představit. Má krásnou kariéru, slouží mu zdraví, další starty může ještě klidně přidat. Je to krásná meta pro celou ligu. Doufejme, že na svůj rekordní zápas nezapomene, že bude nejenom rekordní, ale také na něho bude vzpomínat jako na ten vítězný.