V Českých Budějovicích prohráli 3:2. Přitom v padesáté minutě vedli o dva góly. „Náš výkon z úvodu zápasu úplně vymizel. Nedokázali jsme udržet balon, ani kombinovat,“ hodnotil duel pro klubový web Lukáš Sadílek.

Jaké je vaše hodnocení zápasu?

Prohráli jsme vyhrané utkání, dostaneme soupeře do deseti a přestaneme hrát. V oslabení nám dají tři branky. Nevím, jestli se to v lize někdy vůbec stalo. Úplně jsme znehodnotili výhru se Spartou. To se nesmí stávat.

Máte nějaké vysvětlení pro váš závěr?

Přestali jsme hrát, domácí neměli co ztratit, hráli na totální riziko. Budějovicím se podařily tři akce, ze kterých daly tři góly. Je to obrovská škoda. Necháváme zbytečně hrát stopery jeden na jednoho, ale hlavně jsme měli držet balón, od vyloučení domácího hráče jsme se vůbec nedostali do kombinace.

Vyloučení vám paradoxně ublížilo.

I když nás bylo o jednoho víc, tak jsme balony jen nakopávali. To, co jsme hráli v úvodu, to úplně vymizelo. Nedokázali jsme držet balon, tím to bylo.

Sedmdesát minut nic nenasvědčovalo tomu, že by měl nastat nějaký zkrat. Proč se to stalo?

Nevím, vyloučení domácího hráče nám ublížilo. Nevím, jestli jsme tak polevili v koncentraci. Najedou jsme prohrávali všechny souboje. Dostali jsme jeden gól ze standardky a dvakrát nám utekli.

Váš gól vás asi moc netěší, že?

Teď je úplně plně k ničemu. Když jsem dal druhou branku, tak už jsem věřil, že to uhrajeme. Věřil jsem, že 2:0 je dostatečný náskok. Zápas jsme měli pod kontrolou. Nic nenasvědčoval tomu, že dojde ke zvratu, od sedmdesáté minuty byl na hřišti úplně jiný tým.

Mohli jste mít v hlavách výhru nad Spartou? Mohli jste soupeře v deseti podcenit

To si nemyslím, do zápasu jsme vstoupili dobře. Měli jsme hodně šancí, první půlku jsme mohli vyhrát i věším rozdílem. Nevím, jestli to bylo v hlavách, nemám pro to vysvětlení. Je to špatně a obrovské zklamání, to se nemůže stávat.