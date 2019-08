Ruský útočník v minulém kole čtyřmi brankami sejmul České Budějovice a teď cílí na celek z Uherského Hradiště. Minule si Daníček a spol. s nejlepším střelcem FORTUNA:LIGY poradili, teď pokusí uhlídat vysokého forvarda znovu.

„Komličenko je největší strašák, ale oni celkově mají ofenzivu obrovsky silnou a momentálně jednu z nejlepších v lize. O to to bude těžší, protože to není jenom o zabijákovi ve vápně, ale mají i rychlé kraje a ve středu hřiště je Matějovský, který dokáže vymyslet geniální přihrávky,“ upozorňuje kapitán Slovácka Vlastimil Daníček.

Moravané chtějí před vlastním publikem odčinit poslední nepovedený duel v Ostravě.

„Máme co napravovat. Poslední utkání na Baníku nám vůbec nevyšlo. Nedat branku a tři dostat, to je z naší strany velká bída. Bylo to o to horší, že to i herně bylo špatné. Při-tom vstup do zápasu jsme neměli špatný, ale po první brance se to sesypalo,“ vrací se k minulému ligovém zápasu Daníček.

Moravané proti Baníku neuspěli, v úterý si proti Vrchovině s chutí zastříleli, ale v sobotu je čeká jiný kalibr. „Musíme navázat na předchozí domácí zápasy. Platit by na ně měl aktivní přístup, týmová kompaktnost a snažit se je moc nepouštět do hry. Zatím se ukázalo, že vždycky nějaký recept na soupeře je a je to jenom o tom, jak my budeme plnit pokyny trenérů,“ říká Daníček.

Oba týmy zatím nasbíraly shodně dvanáct bodů. Mladá Boleslav má ale odložené utkání s Teplicemi k dobru. Slovácko před Středočechy posune pouze výhra, protože má horší skóre než sobotní protivník.

Matějovský a spol. ale všechny body získaly před svým publikem. Venku zatím nebrali nic.

„Jsem rád, že jsme po dvou porážkách v poháru a Jablonci zvítězili, ale musím se přiznat, že nejsem úplně odvázaný. Čeká nás spousta práce," řekl kouč Mladé Boleslavi Jozef Weber.

Podobně na tom je i Svědíkův tým.

„Mrzí mě, že hráči degradují své dobré výkony a postavení v tabulce. Tři zápasy jsme hráli dobře, nedostali branku, ale tým na to nedokáže navázat,“ štvalo po porážce na Baníku náročného kouče.

„Ukázalo, že tak velká pohoda být u nás nemůže. S tím máme problém, což je škoda,“ přidal Svědík zklamaně.

Sestavu ale zřejmě měnit nebude. Soupeř ale Slovácko až tolik neřeší. „Jediné, co potřebuji vědět, že tam jedeme vyhrát,“ uvedl v rozhovoru pro klubovou televizi obránce Mladé Boleslavi Jakub Klíma.

„Slovácko má oproti minulým letům lepší mužstvo. Určitě doma podá lepší výkon než na Baníku. Bude to o hodně těžší utkání. My se pokusíme hrát hezky, ale hlavní budou body,“ dodal Klíma.

FORTUNA:LIGA, 8. kolo –

1. FC Slovácko (6.) – FK Mladá Boleslav (5.)

Výkop: dnes v 17.00, Městský stadion Miroslava Valenty v Uherském Hradišti

Rozhodčí: Cieslar - Vitner, Dresler (Denev)

Ligová bilance: 5-7-14

Poslední zápas: 1:1 (50. Tomáš Zajíc – 77. Tomáš Přikryl, 2. března 2019)

Pravděpodobné sestavy: Slovácko: Trmal – Reinberk, Hofmann, Kadlec, Šimko – Petržela, Daníček, Havlík, Navrátil – Šašinka, Zajíc.

Mladá Boleslav: Šeda – Hubínek, Takács, Pudil, Fulnek – Ladra, Budínský, Bucha, Matějovský, Mešanovič – Komličenko.

Tip deníku: 1:1