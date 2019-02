Na uvolněnou pozici po Jakubu Petrovi se vrátil křídelník Jaroslav Diviš, defenzivu vyztužil urostlý chorvatský stoper Domagoj Franič a útok, pokud bude zdravý, posílí Haris Harba.

Žádná další nová jména na soupisce fotbalistů Slovácka pro jarní část FORTUNA:LIGY čtyři dny před derby ve Zlíně nehledejte.

„Posílili jsme o tři hráče, což je pro náš klub lepší standard. Nedovedu si představit, že by přišlo třeba pět nebo osm hráčů,“ říká ředitel Slovácka Petr Pojezný.

Čelní představitel klubu z Uherského Hradiště zůstává věrný tradicím a neuhýbá z cesty. „Slovácko dál zůstává klubem, který dlouhodobě pracuje s nějakými hráči, odchovanci. Nejsem zastáncem častých obměn. Impulsem pro všechny byl už příchod trenéra Svědíka s celým realizačním týmem,“ připomíná podzimní rošádu Pojezný.

Podle zkušeného funkcionáře je současný kádr široký a konkurenceschopný.

Pojezný má dobrý pocit především z příchodu Chorvata Franiče. „Je přesně ten typ, který jsme dlouhodobě hledali. Nyní uvidíme, co ukáže v lize,“ říká.

Spokojený je také se složením záložní řady. „V našem klubu je spousta zajímavých hráčů, kteří nám vyrůstají pod rukama. Samozřejmě budu rád, když dokážeme ulovit ještě lepšího fotbalistu,“ usmívá se.

Nejcitlivější je ve Slovácku dlouhodobě pozice útočníka. Po konci kanonýra Libora Doška v Uherském Hradišti schází věhlasný střelec.

Zajímavou minulost má třeba Haris Harba. V Jihlavě nebo ve Zlíně dokázal, že umí dávat branky. Problém je, že dlouho nehrál, navíc se hned po příchodu do Slovácka zranil a většinu zimní přípravy trénoval individuálně. „Šli jsme do nějakého projektu. Pozvali jsme ho do přípravy, bohužel se to zkomplikovalo. Ve čtvrtek má Haris finální zdravotní testy ve Zlíně, a pokud bude zdravý, jsme s ním domluvení na půlročním hostování,“ informuje Pojezný.

Zkušený třicetiletý Bosňan přichází do Slovácka jako volný hráč. „Pokud naplní očekávání trenéra, nabídneme mu dvouletou profesionální smlouvu,“ hlásí.

Vedení jedenáctého týmu FORTUNA:LIGY však dál pracuje na doplnění kádru a shání útočníka. „Jsem rád, že trenér Svědík tlačí na to, aby přišli ještě lepší hráči. Máme na to ještě čtrnáct dní. Věřím, že se to podaří,“ zůstává Pojezný optimistou.

Ředitel Slovácka si hodně slibuje také od obránce Michala Kadlece. Bývalý reprezentant se vrátil do mateřského oddílu už na podzim, ale kvůli zdravotním problémům toho příliš neodehrál.

Nyní by měl být bývalý hráč Sparty, Leverkusenu a Fenerbahce připravený nastoupit. „Je to pro nás největší posila,“ tvrdí Pojezný.

Ten se naopak už rozloučil s Jakubem Petrem, který ve Slovácku ukončil smlouvu.

Vedení klubu věří, že tým bude na jaře ještě silnější a že ve druhé polovině letošní sezony ještě vylepší stávající jedenácté místo. „Snažili jsme se připravit podmínky tak, abychom byli maximálně připravení. Jarní část bude trošku jiná než dřív,“ připomíná Pojezný. „Po třiceti kolech se rozhodne, ve které budeme skupině a podle toho budeme postupovat dál,“ dodává Pojezný.