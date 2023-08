Po dvou zápasové absenci, zaviněné nemocí, byl znovu na lavičce Slovácka trenér Martin Svědík. Jeho zdravotní komplikace ustoupily, přesto se domácí kouč dívá do budoucnosti opatrně.

Trenér fotbalistů Slovácka Martin Svědík už byl při zápase s Olomoucí na střídačce. | Foto: Deník/Stanislav Dufka

„Doufám, že to, že bych měl být od mužstva, už nenastane – i když nemám ještě úplně vyhráno. Vzhledem k mému stavu a vzhledem k tomu, co musí člověk prožívat, tak si opravdu uvědomí, že zdraví je na prvním místě. Je to nejdůležitější a není to klišé. Byl jsem rád, že jsem se mohl věnovat svému zdraví. Na druhou stranu mě mrzelo, že nemůžu být u mužstva, že nemůžu kluky podpořit osobně. Ten můj stav byl nevyhnutelný,“ přiznal po zdravotní pauze Martin Svědík.

Slovácko inkasovalo proti Olomouci dva góly. Oba po velkých hrubkách zkušených hráčů. Brankáři Hečovi vypadl po devíti minutách hry centrovaný balon a Juliš pohodlně zavěsil. Krátce po změně stran srazila domácí aktivitu další hrubá chyba. Daníček ztratil na půlce balon a Vodháněl své sólo proměnil. Martin Svědík měl v hodnocení jasno.

„My jsme zápas prohráli dvěma individuálními chybami. Hráči udělali chyby, kde už nebyla možná další záchrana. Další věc, je ta, že ty šance, které jsme si vytvořili, nejsme schopni proměnit ani z metru. Hazardujeme s nimi. To jsou dvě příčiny, proč utkání takto dopadlo.“

Slovácko srazily proti Olomouci individuální hrubky, doma prohrálo 0:2

Domácí přitom neodehráli vůbec špatný zápas. První inkasovaný gól je vyburcoval k velkému náporu. Vyrovnání viselo ve vzduchu po šancích Valenty, Hofmanna, Havlíka nebo Cicilií a Reinberka. Všechno šlo mimo nebo příležitosti zlikvidoval pozorný Macík. Hru v poli domácí kouč chválil.

„Výkon vůbec nebyl špatný, i za stavu 0:2 pro Sigmu jsem pořád věřil. Pokud by se nám podařilo dát kontaktní gól, tak to mužstvo má sílu nato, aby s tím zápasem ještě něco udělalo. Hra vypadala velmi solidně, byli jsme pohyblivější, dobře jsme kombinovali, ale fotbal se hraje na góly. Sigma si na ně počkala, a proto si odváží všechny body. My jsme to dnes nezvládli, i když ten herní projev nebyl v některých fázích špatný. Když nedáte gól, tak nemůžete vyhrát,“ neřekl žádnou novinku trenér Martin Svědík.

I když hrubé individuální chyby stály domácí tři body, tak Martin Svědík je nebude nikomu vyčítat. „Hráči ví sami, že chybovali, je to mrzí nejvíc. Musíme se za tím ohlédnut a jít dál. Aktuálně se z toho musíme v týdnu dostat a připravit se na Bohemku,“ dívá se trenér Slovácka k dalšímu zápasu.