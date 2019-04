„Doufám, že přijde hodně diváků. Přeci jen přijede mistr. Plzeň má v sestavě skvělé hráče. S řadou z nich se osobně znám, takže se na utkání těším. Očekávám kvalitní zápas s dobrým koncem pro nás,“ uvedl pro klubový web čtyřiatřicetiletý obránce.

Ani jeden z nedělních soupeřů zrovna neprožívá příjemné období. Slovácko v posledních pěti duelech bralo jenom tři body a v tabulce FORTUNA:LIGY se propadlo na dvanáctou příčku.

„Vzhledem k tomu, že ostatní týmy kolem nás bodují, tak nějaká komplikace to je, ale na druhé straně po zápase s Plzní máme před sebou domácí zápasy právě s mužstvy, které jsou pod námi, takže to máme ve svých rukou,“ připomíná bývalý reprezentační obránce.

Západočeši sice naposledy v Doosan Areně přemohli Bohemians 1905 3:2, ale předtím neuspěli v Teplicích a na Spartě, takže na vedoucí Slavii ztrácejí z druhého místa už sedm bodů.

„Soupeř teď nemá takovou formu, jakou měl v době, kdy všechno válcoval, takže se pokusíme vyhrát,“ slibuje fanouškům bývalý hráč Sparty, Leverkusenu nebo tureckého Fenerbahce.

Moravané se proti Viktorce pokusí rehabilitovat za nepovedený duel v Teplicích, kde po zpackaném úvodu prohráli 0:2.

„Už několikrát jsem v kariéře zažil, že nechytneš začátek, a pak se ti to nedaří zvrátit. V Teplicích to bylo odlišné od duelu v Opavě, kde se nám po nevydařeném vstupu do utkání podařilo vrátit upět do zápasu. Bohužel v Teplicích se nám to nepodařilo, ale nemůžeme mít sklopené hlavy. Máme čtyři zápasy do konce, ve kterých chceme udělat co nejvíce bodů,“ říká Kadlec,

Slovácko věří, že proti Plzni podá úplně jiný výkon než před týdnem na Stínadlech. Daníček a spol. nachází cestu k úspěšnému zvládnutí utkání i třem bodům především ve výborné defenzivě, agresivitě a kompaktnosti. „Ve fotbale je to vždycky velmi podobné,“ připomíná Kadlec.

„Buď hraješ to, co ti dovolí soupeř, nebo co ty dovolíš soupeři. Musíme se Plzni vyrovnat v bojovnosti, což by v domácím prostředí neměl být problém. Samozřejmě Viktorka má kvalitnější mužstvo než my, ale to jsou takové zápasy, kdy v domácím prostředí jsme schopní zahrát na hranici našich možností,“ věří.

Celek z Uherského Hradiště už na konci podzimu ukázal proti Spartě, že umí porazit také velkého soupeře.

„V neděli uděláme maximum pro to, aby se nám to podařilo znovu,“ burcuje Kadlec, ale nezapomíná při tom na kvalitu soupeře.

„Plzeň má výborné kraje, které dávají centry do vápna, kde operuje vysoký útočník buď Beauguel nebo Chorý. Nebezpeční jsou i ve standardních situacích, takže na to si musíme dávat pozor. Kdo na to bude lépe připravený a půjde tomu víc naproti, tak v neděli vyhraje. Já si myslím, že nejsme bez šance. Navíc po zpackaném výkonu, jak byl v Teplicích, bývají ty výkony diametrálně odlišné. V to věřím i v tomto případě a myslím si, že nás trenéři na utkání dobře připraví,“ dodává.

Autoři: Marek Jurák, Libor Kopl