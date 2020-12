„V pondělí si mě trenér zavolal a ptal se, jak se cítím a jestli můžu nastoupit. Řekl jsem, že se cítím dobře a nemám problém. Snažil jsem se na tréninku pořád pracovat, ta šance přišla,“ povídal po zápase Srubek, který zatím nastupoval jenom za slováckou juniorku. „Je to třetí liga, rozdíl je obrovský, hlavně v rychlosti. Je to úplně o něčem jiném,“ přiznal.

Ne každému se podaří vstřelit v prvním ligovém zápase premiérovou branku. Z tohoto pohledu může být defenzivní hráč Slovácka spokojený.

„Vím, že do vápna přiletěl nějaký centr ze strany, následně balon propadl až ke mně. Pak už jsem zavřel oči a jenom jsem se snažil míč trefit - to se podařilo dokonale. Potom přišla obrovská radost a euforie,“ popisoval Jaromír Srubek svoji první ligovou trefu, ale ve finále litoval ztrátu všech bodů.

„Je to škoda, deset minut před koncem vedeme, pak přijdou dva góly Zbrojovky. Mohli jsme se posunout na šestou příčku, tabulka by pro nás vypadala úplně jinak. Zápas mohl mít lepší konec,“ dobře věděl Srubek.

V Baníku neviděl budoucnost. Ve Slovácku vidí perspektivu

V záři dvacetiletý mladík byl také blízko u obou branek domácího týmu.

„Nejprve přišla penalta za ruku Káci (Michala Kadlece). Pak letěl centr do šestnáctky, chtěl jsem balon vyhlavičkovat. Myslím si, že jsem balon špatně trefil. Letělo to někde za vápno, pak přišlo k souboji, který Zbrojovka vyhrála. My udělali faul a domácí dali ze standardky druhý gól,“ popisoval klíčové okamžitě zápasu odchovanec fotbalu v Opavě, který přišel do Slovácka jako hráč ostravského Baníku.

„Do Ostravy jsem přestoupil už v devíti letech. V Baníku jsem neviděl budoucnost. Je tam hodně hráčů, navíc sází spíš na zkušenost. Neviděl jsem v Ostravě nějakou cestu, proto jsem zvolil Slovácko, ve kterém vidím určitou perspektivu,“ říká Srubek, který přišel do Uherského Hradiště před dvěma lety.

FORTUNA:LIGA finišuje, v neděli přijede do Uherského Hradiště plzeňská Viktoria, která zatím zůstává v letošním ročníku za očekáváním. Nebude z velkých jmen, jako jsou Jean-David Beauguel nebo Zdeněk Ondrášek, Jaromír Srubek nervózní?

„Tak nervozita je tam vždycky, ale všechno se dá zvládnout. Také jsou to jenom lidi. Hráč jako hráč,“ dívá se ligový debutant optimisticky k nedělnímu duelu.