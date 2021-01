Podobně krátká bude i letošní zimní příprava. Daníček se se zbytkem týmu bude kouči Svědíkovi hlásit už v sobotu, kdy absolvuje nejen trénink, ale i testy na covid-19, aby všichni mohli v neděli společně odjet na soustředění do Chorvatska. V Umagu absolvují Moravané nejen náročné tréninkové jednotky, ale i dva přípravné zápasy.

„Bude to velmi rychlé, protože již v půlce ledna startuje liga,“ připomíná.

Fotbalisté Slovácka půjdou do druhé poloviny sezony z šestého místa a v dobrém rozpoložení. Celek z Uherského Hradiště závěr roku zvládl a po výhrách nad favorizovanou Plzní a v Mladé Boleslavi se v tabulce posunul právě před Viktorii, Liberec i Ostravu, na jaře tak bude útočit na nejvyšší příčky. Navíc má utkání na Baníku k dobru.

„Máme to solidně rozehrané, ale liga je ještě dlouhá. Navíc uvidíme co nás v jarní části vůbec čeká skrz koronavirová opatření,“ zůstává opatrný.

Z výsledků však měl po konci podzimu radost.

„Myslím, že za tím stojí týmovost a dobrá kondiční připravenost. Možná je to i tím, že jako tým jsme již delší dobu pospolu, takže se na hřišti známe a víme jeden o druhém co od sebe můžeme čekat,“ míní.

Poctivý defenzivní záložník je po podzimu překvapivě nejlepším střelcem mužstva. Daníček ve dvanácti zápasech zaznamenal čtyři branky. Hned tři góly z toho dal z penalty, jenom proti Příbrami se trefil ze hry, když do sítě hlavou usměrnil míč po centru z pravé strany.

„Ono je to zkreslené tím, že kopu penalty, tak to tam rychleji skáče. Ale jsem samozřejmě rád, že mi to tam padá,“ přiznává s úsměvem kapitán Slovácka.

I když dříve býval při penaltách nervózní, v poslední době je zahrává naprosto v klidu.

„Vždycky na ni jdu s tím, že dám gól. Soustředím se na to, abych to poslal na opačnou stranu, než jde gólman,“ líčí na klubovém webu.

Jediné, co ho nejen po vstřelených branách štve, je absence fanoušků v hledišti. O radost se tak dělí jenom se spoluhráči či členy realizačního týmu.

„Při oslavě gólu se člověk může podívat maximálně na prázdné tribuny, což je velmi smutné. Ty divácké emoce tomu prostě chybí,“ ví Daníček.

„Zápasy bez diváků nemají atmosféru. Že lidé nemohou na stadionu, je hodně smutné,“ dodává.

Autoři: Marek Jurák, Libor Kopl