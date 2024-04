ROZHOVOR/ Autor vyrovnávací branky Slovácka Vlastimil Daníček přišel mezi novináře hodnotit remízový duel Slovácka proti Plzni.

Kapitán Slovácka Vlastimil Daníček při domácím utkání s Plzní. | Foto: Deník/Stanislav Dufka

Už trenér Koubek vysekl týmu Martina Svědíka poklonu a mluvil o návratu starého dobrého Slovácka. „Kapitán domácích jeho slova jenom potvrdil. „Byl to náš nejlepší jarní výkon. Musíme pokračovat v té práci, kterou jsme si nastavili. Musíme být pořád takto pozitivní a kvalitní přístup si udržet i dalších zápasech,“ vyslovil přání autor devatenácté proměněné penalty v řadě.

Byla to taková vaše klasická penalta, kdy jste si počkal kam se pohne gólman?

Jo, čekal jsem a balon jsem poslal na druhou stranu.

Počítáte si proměněné penalty?

Ne, ale to číslo se ke mně vždycky nějak dostane.

Trenér v týdnu oznámil, že v klubu končí. Změnilo se něco?

Po tom jeho oznámení je to pro nás motivace zakončit trenérovu éru pozitivně a dobrým výsledkem.

Jaký to byl zápas?

Byl to hodně vyrovnaný zápas, šance byly na obou stranách. My jsme bohužel v prvním poločase udělali chybu, špatně jsme si přebrali Metsoka. S mojí tečí balon přešel do brány. Jsem rád, že jsem to mohl druhý poločas týmu proměněnou penaltou vrátit. Ke konci už se štěstí mohlo překlonit na obě strany – bod bereme.

Gól Plzně jste tečoval. Myslíte, že by gólman balon chytil, pokud by šel na branku bez vaší teče?

Myslím, že by to Fryšty měl (Tomáš Fryšták). Byl v pohybu na zadní tyčku, kam ta střela šla.

První šestku máte pořád ve svých rukou, ale nebude jednoduší dostat se do pohárů z prostřední skupiny?

Určitě nechceme spekulovat. Už jsme si tu šestku mohli uhrát dávno, ale nějakými okolnostmi a našimi špatnými výsledky se to nepodařilo. Jedeme do Budějovic vyhrát. Sezona pak bude pokračovat dál. Uvidíme, kam nás to posune.

Trenér Koubek mluvil o starém dobrém Slovácku. Cítil jste to stejně?

Myslím si, že to byl jeden z nejlepších jarních výkonů, také s přihlédnutím bodu. Na druhou stranu i zápasy proti Slavii a Spartě měly nějaké parametry, ale nepřinesly žádné body.