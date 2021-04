Hostujícímu kouči více než nepříznivý výsledek 1:2 vadil mdlý výkon mužstva v prvním poločase.

„Výhra Plzně je v celém kontextu utkání zasloužená,“ uznal sportovně zklamaný Svědík.

Jeho tým v souboji čtvrtého týmu s pátým vůbec nezvládl první půli, kterou Moravané díky gólové hlavičce Kalabišky nakonec šťastně zremizovali.

Ani trefa do šatny ale nemohla zakrýt předcházející bídné vystoupení, fádní výkon nevýrazných hostů.

„První poločas byl z naší strany snad jeden z nejhorších, co se týká obranné fáze, organizace, pohybu mužstva a agresivního přistupování hráčů. Nefungovalo nám prakticky nic,“ hněval se Svědík.

„Místo toho, abychom soupeři zápas znepříjemnili, zahustili prostor a nenechali ho točit těžiště, tak jsme ho paradoxně nechali chodit do brejkových situací, z čehož dal i branku. V prvním poločase jsme byli zralí na pět gólů. Ba Loua měl ještě další dvě tři stoprocentní tutovky,“ připomněl kouč Slovácka.

Křídelník z Pobřeží slonoviny z první šance zamířil ještě vedle, ale ve 14. minutě už ale se spoluhráči slavil.

Šulc ho vyslal do úniku na pravé straně a umístěnou střelou k tyči si připsal šestý ligový gól v sezoně.

Gólman Nemrava se po míči natahoval marně. „Dostaneme se do soupeřovy šestnáctky, tam nepochopitelnou přihrávkou soupeře pustíme do brejkové situace a skóruje na 1:0,“ kroutil hlavou Svědík.

Jeho tým nestíhal, na hosty se to valilo dál. „Kdybychom prohrávali v poločase 0:4, nikdo se nemohl divit,“ ví dobře pardubický rodák.

Nespokojený byl především s hrou levé strany. Kalabišku, jenž byl pokaždé v útočném postavení a nestíhal se vracet, ovšem ze všech problémů nevinil. „Spíš to bylo o rychlé organizaci po ztrátě míče, to jsme nezvládali, dělalo nám to obrovské problémy,“ míní.

„Takhle špatně do obrany jsem svoje mužstvo hrát dlouho neviděl. Špatné byly výkony středové řady i krajních záložníků,“ přidává.

Na Havlíkovi či Petrželovi opravdu byla znát únava z náročného programu, dlouhá pauza se naopak projevila na uzdraveném Navrátilovi, vpředu to nešlo ani Klimentovi. „Nebudu zastírat, je to na nás moc,“ přiznal po zápase Svědík.

„Mužstvo se po prodělání covidu v několika zápasech úplně vyždímalo, šlo na krev. Stejný problém jsme měli třeba s Pardubicemi po našem prvním gólu. Slabší pohyb souvisí s únavou, chybí nám rychlejší první tři kroky, agresivita. Pokud máme způsob hry založený přesně na těchto věcech, tak to někde musí být vidět,“ má jasno Svědík.

Jenže Moravané složité chvíle ve vlastní šestnáctce přečkali a ve druhé minutě nastavení nečekaně vyrovnali. Sadílek nacentroval do šestnáctky a Kalabiška, kterému v úvodu dělal problémy Ba Loua, hlavičkou pod břevno překonal Staňka. „Byl to dar z nebes,“ trefně poznamenal Svědík.

Slovácko ale remízu neudrželo. V 73. minutě Plzeňští vstřelili druhý gól. Ba Loua po rohu nacentroval do pokutového území, odražený míč se dostal ke Kalvachovi a ten se pohotově trefil k tyči. „V kabině byla trochu bouřka, čekal jsem, že se mužstvo probere. Zlepšili jsme se, ale výkon, který nebyl optimální, na vítězství nestačil,“ povzdechl si.

Slovácko v dramatickém závěru několikrát sahalo po vyrovnání, ale Kalabiška i střídající Kohút v dobrých pozicích selhali.

Celek z Uherského Hradiště neuspěl proti Viktorii po třech ligových výhrách za sebou, před pátou Plzní už má jen dvobodový náskok. Západočeši navíc mají k dobru dohrávané utkání se Spartou.

Do konce sezony zbývá ještě pět kol. „To je ve fotbale strašně moc,“ ví Svědík.

Slovácku navíc pomůže, že se zase začne hrát v normálním režimu bez vložených kol. „Doufám, že se trochu srovnáme a dobře nachystáme na příští zápas s Mladou Boleslaví. Je to sice klišé, ale pro nás je důležité zvládnout nejbližší zápas,“ prohlásil.

Celek z Uherského Hradiště se nechce ohlížet na soupeře, čtvrté místo si chce uhrát sám. „Nebudeme koukat na tabulku, jen sami na sebe. Víme, že záležet taky bude na tom, jak budou bodovat soupeři. Pokud budou furt vyhrávat, bude složité s nimi držet krok. Ale pro nás je to velká výzva,“ dodává.