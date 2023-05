Vstřelil dvě branky ze čtyř, ale spokojený po středečním duelu v Pardubicích rozhodně nebyl. Krajní obránce Slovácka Petr Reinberk nejprve ve 34. minutě dorážkou otevřel skóre, aby si dal ve druhé půli smolný vlastní gól, kterým pomohl soupeři k obratu.

Krajní obránce Slovácka Petr Reinberk (vlevo) při zápase v Pardubicích. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Moravané podlehli předposlednímu týmu tabulky 1:3 a před závěrečným zápasem základní části FORTUNA:LIGY zůstávají pátí.

„První půlka byla v naší režii. Měli jsme rohy, šance, dali vedoucí gól, takže nic nenasvědčovalo tomu, co se odehrálo druhou půlku,“ líčil zkušený bek.

Čtvrthodinový kolaps ale připravil hosty z Uherského Hradiště o vedení i body, další ztráta účastníka Konferenční ligy hodně štvala.

„Nedokážu si vysvětlit, co se s námi stalo. Všichni o tom musíme hodně popřemýšlet,“ ví dobře Reinberk.

Přitom začátek měli borci z Uherského Hradiště slušný, zaslouženě šli v první půli do vedení. Brankář Nita vyrazil dalekonosnou ránu Trávníka pouze před sebe a pohotově zakončující Reinberk se z dorážky hlavou nemýlil. V sezoně vstřelil druhý gól.

„Viděl jsem, že Míša bude střílet, tak jsem to zkoušel doběhnout, kdyby to gólman vyrazil, což se stalo. Myslel si, že to budu dávat proti němu, ale já jsem to na poslední chvíli změnil a dal to do protipohybu, což asi nečekal,“ líčí vedoucí trefu šťastný střelec.

Svědík po porážce v Pardubicích: Slevili jsme, což v minulé sezoně neexistovalo

Hosté měli navrch ještě v úvodu druhé půle. Pardubicím mohli odskočit na rozdíl dvou tref, Holzer však ve vápně zakončil nedůrazně.

„Začátek jsme měli dobrý. Byly tam dvě zajímavé situace. Kdybyhcom dali gól, tak bychom si to už pohlídali,“ míní.

Pak přišly gólové chvíle Východočechů. Vyrovnání přinesl Ichův centr z pravé strany a zakončení Janoška zblízka.

Bývalý hráč Slovácka vzápětí nacentroval do vápna, kapitán Černý míč nezpracoval, ale od Reinberka se nešťastně odrazil za gólmana Nguyena. „Čekal jsem, že to domácí útočník přebere a bude zakončovat. Tím, jak se mu to nepodařilo zpracovat a šlo mu to přes koleno, balon mě trefil přímo do pohybu a nedokázal jsem to zastavit,“ smutní.

Hráči Slovácka ještě reklamovali Černého hraní rukou, ale sudí Radina po komunikaci s videorozhodčím branku uznal. „Nebyl jsem u toho. Vím jenom, že Káca (Kadlec – pozn. red.) říkal, že to byla jasná ruka, ale asi nebyla,“ krčí rameny.

Slovácko se v závěru snažilo utkání zdramatizovat, vypracovalo si i šance. V nastaveném čase střílel z trestného kopu právě Reinberk, ale Nita předvedl skvělý zákrok a střelu vytáhl. „Bohužel to nešlo úplně k tyči,“ posteskl si

Tým z Uherského Hradiště nezvítězil v pátém z posledních šesti kol a zůstal pátý. Dlouhodobou základní část zakončí v neděli doma proti Zbrojovce Brno.